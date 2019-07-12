Глава Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов, который в ущерб других жителей восстанавливал свой участок после паводка, стал фигурантом уголовного дела, сообщает СК России.

"2 июля Худоногов, используя свое служебное положение, действуя из личной заинтересованности, организовал работы по ликвидации последствий паводка на территории своего домовладения с привлечением специалистов и техники муниципального казенного учреждения", — говорится в сообщении ведомства.

В СК уверены, что данные действия осуществлялись "вопреки служебной необходимости и объективно противоречили общим задачам и требованиям", направленным на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на территории района.

Уголовное дело возбуждено после проверки опубликованного в Сети видео, автор которого показал, как коммунальщики спасают дом и бассейн чиновника.

"Посмотрите, сколько ЖКХ на него работают, когда люди тонут. Смотрите, как у него отсыпано, уже штук 10 вывезли КамАЗов, ГАЗиков, УАЗиков. Полная ограда народу!" — заявил автор ролика.

Местные жители рассказали, что их глава подогнал несколько единиц водооткачивающей техники. В то же время другие люди долгое время не имели возможность избавиться от воды в затопленных домах. Кроме того, по словам жителей, коммунальщики чистили бассейн чиновника и завозили в него чистую воду — когда у других водообеспечение отсутствовало.

Худоногов занимал должность главы Нижнеудинского района на протяжении 25 лет. Однако в связи с этой историей вице-премьер РФ Виталий Мутко потребовал отстранить чиновника от должности. 9 июля его сняли с поста.

Ранее уже бывший глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста, спросившего почему местные жители живут в нечеловеческих условиях, когда сам глава района живет в огромном коттедже, построенном компанией, которая выиграла завышенный тендер на полмиллиарда рублей.