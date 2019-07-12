Причину массовой гибели пчел назвал Россельхознадзор

К массовой гибели пчел привело бесконтрольное использование пестицидов при обработках полей, сообщает RNS со ссылкой на слова официального представителя Россельхознадзора Юлии Мелано.

По данным ВОЗ, около 85% овощей и фруктов контактируют с различными пестицидами. Среди 900 наименований средств защиты растений, разрешенных к использованию в России, особую опасность представляют применяемые при химических авиаобработках сельхозполей, поскольку государство не проверяет объемы их использования. Кроме того, отсутствие соответствующего контроля повышает риск попадания на российский рынок из Азии контрафактных и запрещенных химикатов.

"Массовая гибель пчел, по мнению Россельхознадзора, связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Анализ ситуации показывает, что из года в год ситуация с массовой гибелью пчел ухудшается. Причиной тому, на взгляд службы, является тот факт, что последние восемь лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов", — отметила Мелано.

По ее словам, эта "беспрецедентная ситуация" сложилась в 2011 году, когда по инициативе Минэкономразвития у Россельхознадзора почти полностью были изъяты и в дальнейшем никому не переданы полномочия по надзору в этой области.

Сегодня наличие пестицидов и агрохимикатов в реализуемой плодовоовощной продукции контролирует Роспотребнадзор.

"Объективно, назвать такой процесс контролем невозможно, так как это больше похоже на констатацию факта присутствия превышенного количества пестицидов и агрохимикатов в итоговом продукте. При обнаружении небезопасных партий Роспотребнадзор просто физически не успевает снять товар с реализации", — подчеркнула Мелано.

Она отметила, что в сложившейся ситуации необходимо в кратчайшие сроки наделить Минсельхоз полномочиями по контролю за производством, хранением, реализацией и применением пестицидов и агрохимикатов. "Только этот шаг будет способствовать радикальному изменению ситуации", — заключила представитель Россельхознадзора.

Ранее сообщалось, что в семи районах Алтайского края произошла массовая гибель пчел. По данным экспертов, причинами могли стать некачественные пестициды, нарушения санитарных правил фермерами и халатность пчеловодов.

Накануне в Минсельхозе отметили, что одной из причин гибели пчел можно назвать небезопасное применение пестицидов.