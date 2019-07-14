Дерево упало на детскую площадку в Барнауле

Дерево на детской площадке сломало ветром / Фото: vk.com/incident22

Ветром сломало дерево на детской площадке в Барнауле в воскресенье днем, 14 июля, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

"По адресу ул.Попова,88 во дворе дома на детской площадке ветром сломало дерево. Как раз в этот момент там играли дети. Никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня в одном из дворов по проспекту Ленина при сильном ветре у тополя обломились ветки и упали на припаркованные машины.

Ранее сообщалось, что сегодня двое россиян пострадали при падении одной из веток старого дерева в Азербайджане. Ветка отломилась и рухнула вниз на толпу людей, которые гуляли на территории дворца шекинских ханов. Всего пострадали 19 человек.