Бийчанин пытался продать ворованные колеса их же владельцу

Жителя Бийска задержали сотрудники полиции после попытки продать украденные колеса их же владельцу, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"С заявлением о краже обратился 39-летний бийчанин. Он рассказал, что к нему на работу в шиномонтажную мастерскую подъехала иномарка. Из автомобиля вышли двое мужчин, которые предложили приобрести колеса", — говорится в сообщении.

В предложенном товаре работник мастерской опознал свое имущество. На вопрос "откуда у продавцов покрышки" внятного ответа он не получил. Неизвестные просто сели в машину и скрылись.

После этого мужчина поехал к себе на садовой участок, где хранились запчасти, и обнаружил, что сарай вскрыт, а имущество похищено.

Сотрудникам полиции удалось установить личность злоумышленника. Им стал 29-летний житель наукограда, который в содеянном признался и написал явку с повинной. Похищенное изъято и возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело статье "Кража".

В марте прошлого года у барнаульца украли колеса, которые он решил оставить возле своего дома.