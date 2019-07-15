Найдено тело второго мальчика, пропавшего у реки Песчаная на Алтае

Найдены тела обоих детей, утонувших в реке Песчаная в конце июня, пишет "Алтайская правда".

Дети пропали 27 июня на реке Песчаной. Были найдены велосипеды и одежда, которые лежали на крутом берегу реки, возвышающимся над водой на три метра.

Поиски мальчиков (восьми и семи лет) начались сразу, как только с заявлением о случившемся в отделение полиции обратились родители.

Были задействованы полицейские, сотрудники администрации, инспекторы по маломерным судам, сотрудники районного пожарно-спасательного гарнизона и волонтеры. Уже на следующий день после пропажи в поисках принимали участие 37 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС России — 18 человек, три единицы техники. Также для оказания помощи в поисках на место инцидента выехала водолазная группа.

Тело первого ребенка нашли 3 июля. Тело второго мальчика удалось обнаружить только 10 июля.

Ранее сообщалось, что десять детей утонули на Алтае с начала купального сезона 2019 года. Региональный СК обратился к жителям края с просьбой соблюдать правила пребывания на воде.

В 2006 году на реке Песчаная погибли четверо спортсменов, принимавших участие в соревнованиях по туристическому многоборью.