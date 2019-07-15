Улицу в Барнауле перекроют на два месяца из-за реконструкции теплосети

На время работ по реконструкции теплосети перекроют движение на участках улицы Волгоградской и проезда Трамвайного в Барнауле, сообщается на официальном сайте города.

С 8 часов 19 июля до 22 часов 19 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по ул.Волгоградской от проезда Трамвайного до ул.Северо-Западной 2-й, а также по проезду Трамвайному на участке от ул.Волгоградской до дома №26 по проезду Трамвайному.

Автомобилистов просят быть внимательными на указанных участках и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.

Ранее теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании завершило гидравлические испытания на прочность и плотность, а также основную часть текущих ремонтов 500 км тепловых сетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-2.

С 17 июня по 10 июля было выявлено 256 повреждений, что на 34 больше, чем за тот же период 2018 года.