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Новости

Москвичи откроют кофейню в новом здании на месте "Барнаульского разлома"

, ИА "Амител"
Между тем, в администрации города говорят, что не выдавали разрешение на возведение сооружения
Торжественное открытие кофейни намечено на конец месяца / Фото: altayrealt.ru

Торжественное открытие кофейни намечено на конец месяца / Фото: altayrealt.ru

Московская компания совсем скоро запустит кофейню в новом здании, построенном на месте знаменитого "Барнаульского разлома", пишет "Алтайский портал недвижимости".

Риэлторы продолжают рекламировать скандальную постройку, которую возвели на месте так называемого "Барнаульского разлома" (ул. Партизанская, 60). Сразу на нескольких сайтах опубликованы объявления об аренде площадей в 132 кв. м. за 132 000 рублей в месяц.

"Сдается торговое помещение в центре города! Витражное остекление, все коммуникации центральные, мощность: 70 кВт. Строительство объекта планируется закончить к концу июля", — сообщает представитель одного из агентств. От него же стало известно, что одним из арендаторов будет московская компания, которая совсем скоро запустит здесь кофейню (открытие намечено на конец месяца).

Между тем, в администрации города говорят, что не выдавали разрешение на строительство и будут добиваться демонтирования объекта. На исполнение предписания отводили один месяц, но срок вышел.

По данным ИА "Банкфакс", городские власти 21 июня обратились в Арбитражный суд Алтайского края и предварительное заседание по делу назначено на 30 июля. При этом в картотеке дел на официальном сайте суда этого иска пока нет.

Забор на участке появился еще в мае. Однако к строительству рабочие приступили только в начале июня. На данный момент здание уже практически достроено. Земля принадлежит предпринимателю Алексею Аболымову и гражданину Дании Ниелу Смиту.

История "Барнаульского разлома" началась в 2006 году, когда два бизнесмена возвели здесь элитный 7-этажный бизнес-центр. Однако, не успев завершить облицовку и внутреннюю отделку объекта, поссорились и решили поделить его пополам. В итоге постройка оказалась фактически распиленной на две части. После этого она 10 лет так и простояла, пока суд не постановил снести бизнес-центр. С 2016 года и до мая 2019 года территория пустовала. Земля расположена в самом центре краевой столицы и потенциально может стоить десятки миллионов рублей.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

16.07.2019 12:09
Жил в москве

В москве много кофеен. Там люди любят это. В барнауле это не приживется. Но москвичи по себе людей судят поэтому думают что это кому то надо.

0  2
16.07.2019 12:13
- гость -

Ну и в чем проблема? Сложно предписание выписать о сносе?

0  1
16.07.2019 12:15
- гость -

Любуюсь Барнаульской мозайкой. Кто нибудь бы сделал целый репортаж посвященный мозайке из СССР.

0  1
16.07.2019 12:15
петух с докучаево

надо открывать блеваловку в духе 2000ных с орущей музыкой и дерущимися пацанчиками . это будет актуальненько

0  1
16.07.2019 12:19
- гость -

Бабло уже занесено.
Никаких сносов не будет

0  1
16.07.2019 12:20
- гость -

16.07.2019 12:15
- гость

Очень много, кстати проектов по советской мозаике. Недавно статья попадалась, барнаульские кстати тоже представлены там.

0  2
16.07.2019 12:22
Елена

Amic делал проект по барнаульской мозаике, посмотрите: https://www.amic.ru/project/all/mosaico/

0  2
16.07.2019 12:27
- гость -

16.07.2019 12:15
петух с докучаево
ко ко ко

0  2
16.07.2019 13:23
- гость -

На это месте 15-20 лет назад была пивнушка.
Будучи студентами, заглядывали туда пару раз.
Все возвращается.

0  2
16.07.2019 13:25
Блонди

Сколько же кофе надо продать, чтоб аренду в 132 тыщи отбить?

0  2
16.07.2019 13:54
nes07

"Земля принадлежит предпринимателю Алексею Аболымову и гражданину Дании Ниелу Смиту." Что хочет, то и строит... К кому претензии?

0  1
16.07.2019 13:54
- гость -

Для москвичей и не надо разрешений, будет нужно - купят вместе с чиновниками.

0  1
16.07.2019 13:55
Злая гостья

Пятерочку вон открыли в Седьмом континенте - пустота и эхо. С кофейней надеются на состоятельных жителей будущего дома на Соце-Партизанской и дома под куполами.

0  1
16.07.2019 13:56
Злая гостья

Относительно мозайки: на речном вокзале уже порушили или еще жива?

0  1
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