Московская компания совсем скоро запустит кофейню в новом здании, построенном на месте знаменитого "Барнаульского разлома", пишет "Алтайский портал недвижимости".

Риэлторы продолжают рекламировать скандальную постройку, которую возвели на месте так называемого "Барнаульского разлома" (ул. Партизанская, 60). Сразу на нескольких сайтах опубликованы объявления об аренде площадей в 132 кв. м. за 132 000 рублей в месяц.

"Сдается торговое помещение в центре города! Витражное остекление, все коммуникации центральные, мощность: 70 кВт. Строительство объекта планируется закончить к концу июля", — сообщает представитель одного из агентств. От него же стало известно, что одним из арендаторов будет московская компания, которая совсем скоро запустит здесь кофейню (открытие намечено на конец месяца).

Между тем, в администрации города говорят, что не выдавали разрешение на строительство и будут добиваться демонтирования объекта. На исполнение предписания отводили один месяц, но срок вышел.

По данным ИА "Банкфакс", городские власти 21 июня обратились в Арбитражный суд Алтайского края и предварительное заседание по делу назначено на 30 июля. При этом в картотеке дел на официальном сайте суда этого иска пока нет.

Забор на участке появился еще в мае. Однако к строительству рабочие приступили только в начале июня. На данный момент здание уже практически достроено. Земля принадлежит предпринимателю Алексею Аболымову и гражданину Дании Ниелу Смиту.

История "Барнаульского разлома" началась в 2006 году, когда два бизнесмена возвели здесь элитный 7-этажный бизнес-центр. Однако, не успев завершить облицовку и внутреннюю отделку объекта, поссорились и решили поделить его пополам. В итоге постройка оказалась фактически распиленной на две части. После этого она 10 лет так и простояла, пока суд не постановил снести бизнес-центр. С 2016 года и до мая 2019 года территория пустовала. Земля расположена в самом центре краевой столицы и потенциально может стоить десятки миллионов рублей.