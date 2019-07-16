Виктор Томенко поручил подумать над помощью алтайским пчеловодам

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил организовать работу по оценке ущерба в связи с гибелью пчел на пасеках региона и разработать предложения по оказанию помощи их владельцам, сообщается на сайте края.

"Эти люди живут вместе с нами — пчеловоды. Они пострадали. Может быть, надо вмешаться и им помочь. Надо сначала понять, какой объем потерь у них. Думаю, что это будет воспринято нормально", — сказал Томенко.

Губернатор поручил посмотреть по источникам, которые "есть в нашей госпрограмме", чтобы найти возможность "что-то куда-то перенаправить".

Заняться этим должны региональные Министерство сельского хозяйства и Министерство финансов.

"Может быть, есть резервные средства. Надо разобраться. У пострадавших должно быть ощущение, что есть справедливый подход и есть плечо государственной власти, которая в тяжелых случаях поможет", — заключил Томенко.

В настоящее время проводится комиссионное обследование пострадавших пчелохозяйств.

Ранее сообщалось, что в семи районах Алтайского края произошла массовая гибель пчел. По данным экспертов, причинами могли стать некачественные пестициды, нарушения санитарных правил фермерами и халатность пчеловодов.

После причину массовой гибели пчел назвал Россельхознадзор. По мнению ведомства, всему виной бесконтрольное использование пестицидов при обработках полей. Анализ ситуации показывает, что из года в год ситуация с массовой гибелью пчел ухудшается.