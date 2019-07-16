Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на президента Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфира Маннапова.

Случаи массовой гибели пчел были зафиксированы в Алтайском крае, Татарстане, Мордовии, Брянской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Рязанской и других областях. Россельхознадзор считает, что это связано с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.

"Если посмотреть на подсчеты экономистов, то РФ на сегодняшний день, по скромным подсчетам, может потерять триллион рублей", — сказал Маннапов.

Эта оценка основана на данных о выращиваемых в России сельхозкультурах, которые опыляют пчелы. "По этим итогам при уничтожении 30% пчел мы теряем полтриллиона. А если, как сейчас, идет гибель 60% пчел, мы теряем триллион денег", — заявил эксперт.

Председатель правления Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан заявил, что сейчас опыление сельхозкультур на 90% зависит от пчел.

По его словам, из-за бесконтрольного использования химикатов, в том числе китайского производства, земля уничтожается, и это видно по многим сельхозкультурам.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев попросил Генпрокуратуру провести проверку по факту гибели пчел и использования контрафактной продукции и поддельных химикатов.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил организовать работу по оценке ущерба в связи с гибелью пчел на пасеках региона и разработать предложения по оказанию помощи их владельцам.