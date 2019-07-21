Три региональных проекта нацпроекта "Демография" в Алтайском крае получат федеральное финансирование в размере 34,8 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Речь идет о проектах "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" и "Старшее поколение". Проекты рассчитаны на пять лет (2019 — 2024 годы). Они охватят все муниципалитеты региона. В 2019 году объем финансирования составляет 5,9 миллиарда рублей.

По проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей" предусмотрены адресные выплаты семьям на первого и третьего ребенка, а также адресное финансирование процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). С начала 2019 года в регионе проведено 276 циклов ЭКО на 32 миллиона рублей.

Ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого, третьего и последующих детей до достижения трех лет составляет 9811 рублей. Семьи с первым ребенком получили с начала года 380 миллионов рублей, за третьего и последующих детей уже выплачено 930 миллионов рублей.

Проект по содействию занятости женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, предполагает их обучение различным специальностям. Эту услугу в 2019 году получили уже 264 человека. Также в рамках регионального проекта будут созданы дополнительные места в детских садах.

По проекту "Старшее поколение" до конца года будет переориентирована работа мобильных бригад на доставку в медорганизации граждан старше 65 лет в селах. Сейчас в крае при комплексных центрах действуют 132 мобильные бригады, до конца года будут созданы еще 15.

В рамках нацпроекта "Демография" в регионе также реализуют проект "Спорт — норма жизни", над которым работает Минспорта края, и проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни", которым занимается региональный Минздрав.