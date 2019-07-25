Составлен рейтинг эффективности народных избранников "Коэффициент полезности депутатов Госдумы", согласно которому только четверо из 10 представителей Алтайского края заняли позиции в первой половине списка. Из алтайских парламентариев выше всех оказался Сергей Шаргунов, а закрывает десятку Валерий Елыкомов.

Седьмой интегральный рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" подготовлен политологами Дмитрием Гусевым и Алексеем Мартыновым. Эксперты в своей работе учитывали четыре базовых параметра: народный рейтинг, рейтинг активности, медиарейтинг и экспертный рейтинг.

Наиболее полезным депутатом в Госдуме признан глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Вторую строчку занял Сергей Гаврилов, а замкнул тройку глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Также в десятку лучших вошли: Антон Гетта, Анатолий Аксаков, Андрей Макаров, Ирина Яровая, Петр Толстой, Виталий Милонов и Леонид Слуцкий.

Алтайские депутаты, согласно представленному рейтингу полезности, расположились следующим образом:

Сергея Шаргунова, представляющего фракцию КПРФ, оценили на 49,07 балла. Активность в Госдуме – 3,23 балла, индекс народного голосования – 13,17, оценка экспертов – 25,4 и индекс цитируемости – 7,27.

Согласно данным на сайте Госдумы, Шаргунов выступал в нижнем парламенте 24 раза с 2016 года. На рассмотрении сейчас находится 19 инициатив с его участием. В архиве текущего созыва – 24 проекта. Всего – 43.

Одним из последних стал законопроект "Об обращении в государственную и муниципальную собственность имущества юридических и физических лиц, отчужденного из государственной или муниципальной собственности в процессе приватизации".

Валерий Елыкомов, входящий во фракцию "Единой России", получил 17,89 балла. Его активность в Госдуме – 2,4 балла, индекс народного голосования – 3,36, оценка экспертов – 11 и индекс цитируемости – 1,13.

Елыкомов, согласно данным на сайте Госдумы, выступал в парламенте два раза с 2016 года – сразу после вступления в полномочия в октябре и через полгода (в мае 2017 года).

На рассмотрении сейчас находится 24 инициативы, в которых депутат так или иначе принимает участие. В архиве текущего созыва – 20 проектов. Всего – 44.

Одними из последних стали поправки в статьи 155 и 162 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" и в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Голосуют оба депутата весьма исправно. Елыкомов голосует "за" практически за все инициативы (или не голосует – довольно редко). В результатах одной тысячи голосований удалось найти всего одно "против". Это коснулось законопроекта, предусматривающего распределение субсидий бюджетам субъектов РФ "на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания на плановый период 2020 и 2021 годов, а также распределение субсидий на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации на 2020 год".

У Шаргунова наоборот весьма много "против". Так, в результатах тех же тысячи голосований его несогласие фигурирует примерно в 60 случаях, но при этом и крайне много "не голосовал". Как правило, во всех соответствующих эпизодах он выражал позицию всей КПРФ.

Упоминаются депутаты и в новостях на сайте Госдумы. Деятельность Елыкомова отметили шесть раз с 2016 года, Шаргунова – в два раза больше (13). При этом три из шести упоминаний Елыкомова произошли в этом году после двух лет тишины. О Шаргунове, судя по всему, пресс-служба Госдумы забыла еще в октябре 2017 года.

По доходам и имуществу. Общая сумма декларированного дохода за 2018 год у Елыкомова – 5 387 573 рубля, его супруги – 402 595. Есть два земельных участка, жилой дом, две квартиры, погреб и три автомобиля. И еще в пользовании квартира, гараж, два земельных участка и жилой дом. Шаргунов заработал 6 833 595 рублей, супруга – 404 рубля. Есть три квартиры и автомобиль.

С алтайскими депутатами связано несколько историй, вызвавших в обществе резонанс. К примеру, Олегу Быкову на заседании попытались засунуть палец в ухо, казус попал на видео. Ситуацию пришлось разъяснять главе комиссии по вопросам депутатской этики. Николаю Герасименко, посоветовавшему диабетикам похудеть, после пришлось объяснять свои слова. Накануне он попал в ДТП, находясь за рулем "Лексуса". Сергей Шаргунов в феврале написал большую колонку в журнале "Сноб", посвященную влиянию на российскую культуру репера Децла, умершего 3 февраля в возрасте 35 лет. Он же в 2018 году спросил президента России Владимира Путина о вольномыслии в интернете.