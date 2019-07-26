Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что за информационной атакой на госкорпорацию и на него лично могли стоять сотрудники и подрядчики, которых наказали за коррупционные преступления, сообщает РИА "Новости".

Рогозин отметил, что стоимость информационной атаки на госкорпорацию обошлась заказчикам в два миллиона долларов. По его мнению, это было сведением счетов, в том числе и личных. В частности, он напомнил ситуацию с уголовными делами против руководителей подрядных организаций, которые занимались строительством космодрома Восточный.

"Пришлось инициировать посадку более 40 человек – ответственных руководителей строительных организаций. Как вы думаете, их реакция после того, как они получили по заслугам, какая? Деньги, которые они украли, они вваливали в СМИ для дискредитации отрасли в целом и меня лично", – заявил Рогозин во время выступления в ЦНИИмаш.

О том, что против "Роскосмоса" ведется целенаправленная информационная атака после того, как госкорпорацию возглавил Рогозин, говорилось неоднократно. Все началось с критики надзорных ведомств. В частности, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о миллиардных хищениях и масштабных финансовых нарушениях. Генпрокуратура также заявила о хищениях и о возбуждении более десяти уголовных дел.

Рогозин рассказал, что все возбужденные дела и нарушения произошли при его предшественнике, который сейчас занимает пост полпреда президента России в Приволжском Федеральном округе.

Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко считает, что все негативные публикации в СМИ, соцсетях и Telegram-каналах – это прямая атака на госкорпорацию, организованная внешними и внутренними врагами России.

Ранее Рогозин пообещал достроить космодром Восточный вопреки "фантастическим" ливням.