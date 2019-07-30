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Топилин объяснил рост числа бедных в России на 500 тысяч человек

, ИА "Амител"
Министр считает, что увеличение количества бедных россиян связано с изменением методики подсчета
Топилин прокомментировал небольшой рост доходов бюджетников в этом году / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Топилин прокомментировал небольшой рост доходов бюджетников в этом году / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, комментируя данные Росстата о выросшей бедности россиян, подчеркнул, такие данные могли быть получены из-за изменения методов подсчета, передает ТАСС.

Топилин отметил, что статистическое увеличение количества бедных россиян до 14,3% связано с изменением методики подсчета. Также свою роль сыграла и невысокая индексация зарплат некоторых категорий бюджетников.

"Немного идет увеличение числа бедных. Росстат уже комментировал эту ситуацию. Несколько изменилась методика, и Росстат изменил подсчет доходов и расходов. Это повлекло за собой изменение параметров в худшую сторону", – пояснил Топилин.

Что касается маленького роста доходов, то, как отметил министр, такого прироста зарплат бюджетников, который был в первом квартале 2018 года, в этом году и не планировалось.

Ранее Росстат сообщил, что в первом квартале 2019 года доходы ниже прожиточного минимума имели 14,3% населения страны – 20,9 млн человек. При этом в аналогичный период 2018 года мизерный доход был у 20,4 млн человек. Следовательно, уровень бедности в России за год вырос с 13,9% до 14,3%.

Минимальный уровень бедности в России был достигнут в 2012 году – 10,7%, но затем показатель стал расти, увеличившись до 13,3% в 2015-2016 годах, после чего опять начал снижаться, но незначительными темпами. В IV квартале 2018 года уровень бедности составил 9,9% (в IV квартале 2017 года – 9,9%), в III квартале – 12,5% (13,1%), во II квартале – 12,5% (13,8%), в I квартале – 13,9% (15,0%).

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко получил анонимную жалобу на зарплаты чиновников чуть выше МРОТ, которую получают в администрациях районов Барнаула.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

30.07.2019 21:26
месный

тоесть если не хватает на пожрать то надо по другому посчитать. Ещё в первом классе детей учат, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется или томилин даже про это не в курсе?

0  1
30.07.2019 21:39
- гость -

Т.е. с тем что реальные доходы падают 6-й год подряд, с этим ни как не связано? Однако...

0  1
31.07.2019 00:17
Александр

Вы тут давайте с прохфессорами не спорте вони усё знають.

0  1
31.07.2019 07:02
могиканин

вот от чего коллапс на павлике был,инопланетяне прилетели,будут учить нас как зарплату правильно считать...

0  1
31.07.2019 07:28
- гость -

Очередной пынинский песель

0  1
31.07.2019 07:31
гость

Топилин объяснил рост числа бедных в России

Еще можно посмотреть на счета богатых, там тоже много объясняется

0  2
31.07.2019 07:59
гость

Это из-за того, что доходы населения повысились.

0  1
31.07.2019 08:56
krash

Щас будет еще хуже, смотритель московский вернется, отчитается фиктивными данными, нарисованными нашими чиновниками, скажет у них тут ЗП ростут, люди покупают дома по 20млн (из заголовка новостей амик), надо в сибирь ужесточить условия, чтоб медом жизнь не казалась, а то зажирели. и понесется

0  1
31.07.2019 09:34
- гость -

Надоело уже слышать: - "Вот, богатые пришли и все наши макароны и гречку съели". Да они сами эти богатые не особенно-то богатеют. Потому что как это мягко сказать, отсталые что-ли? Ну вот собрали налоги, продали лес и нефть чиновники, себя не обделили - выдали всем бабкам пенсии, а офисным работникам их 12 тыщ. Они пошли в магазин и.... Купили там вьетнамские огурцы, турецкие джинсы, китайские одноразовые тапочки, ах да еще и добытую нашими моряками рыбу, проданную китайцам, с намороженным на нее льдом и снова проданную нам же... Беда-то наша не в том что богатые все съели, а в том что они и чиновники не хотят строить нормальный современный бизнес, делать глубокую переработку сырья (скажем продавать вместо нефти бензин, а вместо леса - готовую мебель и... да черт ее подери вредную в производстве бумагу. Тогда и зарплаты будут и налоги... Просто управлять надо не с точки зрения как съэкономить на пенсиях бабок, а как заинтересовать людей работать, как сделать эффективное производство - тогда будет всем хватать и богатым и бедным.

0  1
31.07.2019 13:07
- гость -

По исполнению ельцинского правительства, деньги в россию приходящие за продажу ресурсов, тут же изымаются в процессе покупки импортных товаров. Таким образом Россия всегда останется нищей.

0  0
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