Топилин объяснил рост числа бедных в России на 500 тысяч человек

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, комментируя данные Росстата о выросшей бедности россиян, подчеркнул, такие данные могли быть получены из-за изменения методов подсчета, передает ТАСС.
Топилин отметил, что статистическое увеличение количества бедных россиян до 14,3% связано с изменением методики подсчета. Также свою роль сыграла и невысокая индексация зарплат некоторых категорий бюджетников.
"Немного идет увеличение числа бедных. Росстат уже комментировал эту ситуацию. Несколько изменилась методика, и Росстат изменил подсчет доходов и расходов. Это повлекло за собой изменение параметров в худшую сторону", – пояснил Топилин.
Что касается маленького роста доходов, то, как отметил министр, такого прироста зарплат бюджетников, который был в первом квартале 2018 года, в этом году и не планировалось.
Ранее Росстат сообщил, что в первом квартале 2019 года доходы ниже прожиточного минимума имели 14,3% населения страны – 20,9 млн человек. При этом в аналогичный период 2018 года мизерный доход был у 20,4 млн человек. Следовательно, уровень бедности в России за год вырос с 13,9% до 14,3%.
Минимальный уровень бедности в России был достигнут в 2012 году – 10,7%, но затем показатель стал расти, увеличившись до 13,3% в 2015-2016 годах, после чего опять начал снижаться, но незначительными темпами. В IV квартале 2018 года уровень бедности составил 9,9% (в IV квартале 2017 года – 9,9%), в III квартале – 12,5% (13,1%), во II квартале – 12,5% (13,8%), в I квартале – 13,9% (15,0%).
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко получил анонимную жалобу на зарплаты чиновников чуть выше МРОТ, которую получают в администрациях районов Барнаула.
Комментарии
тоесть если не хватает на пожрать то надо по другому посчитать. Ещё в первом классе детей учат, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется или томилин даже про это не в курсе?
Т.е. с тем что реальные доходы падают 6-й год подряд, с этим ни как не связано? Однако...
Вы тут давайте с прохфессорами не спорте вони усё знають.
вот от чего коллапс на павлике был,инопланетяне прилетели,будут учить нас как зарплату правильно считать...
Очередной пынинский песель
Топилин объяснил рост числа бедных в России
Еще можно посмотреть на счета богатых, там тоже много объясняется
Это из-за того, что доходы населения повысились.
Щас будет еще хуже, смотритель московский вернется, отчитается фиктивными данными, нарисованными нашими чиновниками, скажет у них тут ЗП ростут, люди покупают дома по 20млн (из заголовка новостей амик), надо в сибирь ужесточить условия, чтоб медом жизнь не казалась, а то зажирели. и понесется
Надоело уже слышать: - "Вот, богатые пришли и все наши макароны и гречку съели". Да они сами эти богатые не особенно-то богатеют. Потому что как это мягко сказать, отсталые что-ли? Ну вот собрали налоги, продали лес и нефть чиновники, себя не обделили - выдали всем бабкам пенсии, а офисным работникам их 12 тыщ. Они пошли в магазин и.... Купили там вьетнамские огурцы, турецкие джинсы, китайские одноразовые тапочки, ах да еще и добытую нашими моряками рыбу, проданную китайцам, с намороженным на нее льдом и снова проданную нам же... Беда-то наша не в том что богатые все съели, а в том что они и чиновники не хотят строить нормальный современный бизнес, делать глубокую переработку сырья (скажем продавать вместо нефти бензин, а вместо леса - готовую мебель и... да черт ее подери вредную в производстве бумагу. Тогда и зарплаты будут и налоги... Просто управлять надо не с точки зрения как съэкономить на пенсиях бабок, а как заинтересовать людей работать, как сделать эффективное производство - тогда будет всем хватать и богатым и бедным.
По исполнению ельцинского правительства, деньги в россию приходящие за продажу ресурсов, тут же изымаются в процессе покупки импортных товаров. Таким образом Россия всегда останется нищей.