С 1 августа работающие пенсионеры будут получать повышенную пенсию, сообщили в отделении ПФР по Алтайскому краю. Размер прибавки зависит от того, какие пенсионные взносы делали работодатели в 2018 году.
"Сегодня работающим пенсионерам пенсии не индексируются, однако действует норма, в соответствии с которой тем пенсионерам, которые работали в предшествующем году и за которых работодатели платили страховые взносы, пенсии пересчитываются", – уточнила заместитель управляющего отделением ПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова.
По ее словам, на прибавку могут рассчитывать свыше 140 тысяч работающих пенсионеров Алтайского края. Средний размер выплат увеличится на 153,4 рубля.
Есть два основных способа узнать размер пенсии: первый из них – через личный кабинет на сайте ПФР. Там отражаются сразу два размера – текущий и тот, что будет, когда пенсионер станет неработающим.
Второй способ – это личное обращение в любое отделение Пенсионного фонда. Новый размер пенсии начисляется в течение двух-трех месяцев с момента увольнения.
Средний размер пенсий, которые назначили российским пенсионерам в июне, составил 14 тыс. 168 рублей, что на 6,2% выше, чем в июне прошлого года.
Напомним, пенсионерам установят новый прожиточный минимум для расчета доплат к пенсиям. Такой подход позволит исключить занижение его величины в регионах, считают авторы инициативы.
Комментарии
Средний размер выплат им увеличится на 153,4 рубля.
а кто-то обосновывая повышение пенсионного возраста обещал 1000 рублей....
153,4 р - Вам не стыдно? Даже голодной собаке когда кусок кости кидают - это выглядит более благородно, чем в наше время эти сраные три палтоса. еще и 40 копеек. кабздец.
еще и 40 копеек. кабздец
еще не кабздец, вот если-бы было 41 копейка, тогда да )))
Средний размер выплат им увеличится на 153,4 рубля.
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Не смешите мои подковы...!!!
Сечину надо помочь,он домик строит буквой Ж
31.07.2019 14:48
- гость -
Не путайте кислое с пресным.
с нищетой покончено!!!
Сколько можно обманывать народ и смеяться над ним? А какой пенсии вы говорите а той ,которая 244 рубля.Обхохотаться можно.
У меня вопрос: а работающие пенсионеры, они что, пенсию свою украли или заработали? Если честно отработали, то почему прибавку у ни украли? И ежегодная добавка в августе никогда не была такой позорно малой, пока правительство не ввело так называемые баллы.
143 рубля, этим все сказано.