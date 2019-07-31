С 1 августа работающие пенсионеры будут получать повышенную пенсию, сообщили в отделении ПФР по Алтайскому краю. Размер прибавки зависит от того, какие пенсионные взносы делали работодатели в 2018 году.

"Сегодня работающим пенсионерам пенсии не индексируются, однако действует норма, в соответствии с которой тем пенсионерам, которые работали в предшествующем году и за которых работодатели платили страховые взносы, пенсии пересчитываются", – уточнила заместитель управляющего отделением ПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова.

По ее словам, на прибавку могут рассчитывать свыше 140 тысяч работающих пенсионеров Алтайского края. Средний размер выплат увеличится на 153,4 рубля.

Есть два основных способа узнать размер пенсии: первый из них – через личный кабинет на сайте ПФР. Там отражаются сразу два размера – текущий и тот, что будет, когда пенсионер станет неработающим.

Второй способ – это личное обращение в любое отделение Пенсионного фонда. Новый размер пенсии начисляется в течение двух-трех месяцев с момента увольнения.

Средний размер пенсий, которые назначили российским пенсионерам в июне, составил 14 тыс. 168 рублей, что на 6,2% выше, чем в июне прошлого года.

Напомним, пенсионерам установят новый прожиточный минимум для расчета доплат к пенсиям. Такой подход позволит исключить занижение его величины в регионах, считают авторы инициативы.