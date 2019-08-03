Житель Барнаула может стать пивоваром в среднем за 1,1 млн рублей

Эксперты "Авито" выяснили, что в целом по России готовый пивоваренный бизнес подешевел на 19,2% и стоит примерно 1,14 млн рублей, а оборудование для бизнеса снизилось в цене на 8,1% – до 603 тыс. рублей.

По данным аналитиков, на 23 крупнейших российских города приходится две трети всего спроса на готовый бизнес в пивоваренной отрасли. При этом по доле спроса лидирует Москва, где сосредоточена пятая часть общероссийского интереса к этому бизнесу.

Проще всего купить такое предприятие в Ижевске, Тольятти и Челябинске. Там оно обойдется в 120-260 тыс. руб. Дороже всего в Москве – 1,75 млн руб.

В Барнауле пивоваренный бизнес стоит 1,166 млн руб. Среди 23 городов столица Алтайского края занимает 18-е место. Кстати, в Новосибирске цена еще больше – 1,535 млн.

Покупка готового бизнеса предполагает, что новый владелец приобретает действующее предприятие и на оборудование ему тратиться не придется, если нет такой задачи.

Ранее Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем ради рентабельности бизнеса. После этого первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко решил узнать имена авторов инициативы и подать на них в суд.