Призывы к насилию в отношении детей силовиков осудили в Росгвардии

В Росгвардии надеются на вынесение справедливого приговора блогеру Владиславу Синице, призывавшему к насилию в отношении детей правоохранителей, передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Валерия Грибакина.
"После проведенного расследования этот гражданин предстанет перед судом, и мы надеемся, что приговор будет прекрасным примером для всех провокаторов, которые думают, что за распространение подобных публикаций в интернете останутся безнаказанными", – отметил Грибакин.
По его словам, судя по публикациям Синицы, он поддерживает тех, кто организовывает несогласованные акции и втягивает в это молодежь.
Грибакин подчеркнул, что сотрудники ведомства борются против особо опасных преступников и террористов, готовивших серьезные преступления против россиян.
"Вся наша деятельность направлена на защиту граждан от преступных посягательств, поэтому весьма удивительно, что именно гражданин нашей страны стал автором такой публикации", – недоумевает Грибакин.
Накануне СК задержал жителя Подмосковья Владислава Синицу, который под псевдонимом Макс Стеклов опубликовал призыв к насилию в отношении детей силовиков.
Ранее россиян попросили не видеть в Росгвардии "образ монстра с резиновой палкой".
Комментарии
Мозг у славика размером с птичий.
Скоро эти детишки будут изгоями и стеняться своих родителей.
Давно пора плевать в морду всем этим разгонщикам мирных митингов и членам их семей, может так дойдет...
5.08.2019 15:49
- гость -
Чюдо, твои родители давно прокляли тот миг, когда тебя заделывали.
Привет,хохлы!
Грибакин подчеркнул, что сотрудники ведомства борются против особо опасных преступников и террористов, готовивших серьезные преступления против россиян.
видим как против - мирных демонстрантов которые не сопротивляются бьют так чтобы желание отбить ходить на митинг (а кокой вред здоровью причиняют эти гвардейцы НИ КТО не поднял вопрос!!!)
и еще
Россиян попросили не видеть в Росгвардии "образ монстра с резиновой палкой" время кажет что так и есть во всей красе.
Думается, нужно научить синицу кукарекать. С тварями можно бороться только их методами.
5.08.2019 15:56
- гость -
Там мирных демонстрантов единицы. По сути там все преступники.
5.08.2019 15:56
- гость -
К сожалению именно и не бьют так, чтобы отбить желание нарушать закон, а надо бы.
Поп Гапон и среди птиц есть.
Война — это мир
свобода — это рабство
незнание — сила
выражение гражданской позиции - преступление
избиение безоружных людей - героизм
Россия 2019. Россия, которую мы заслужили.