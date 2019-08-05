Призывы к насилию в отношении детей силовиков осудили в Росгвардии

В Росгвардии надеются на вынесение справедливого приговора блогеру Владиславу Синице, призывавшему к насилию в отношении детей правоохранителей, передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Валерия Грибакина.

"После проведенного расследования этот гражданин предстанет перед судом, и мы надеемся, что приговор будет прекрасным примером для всех провокаторов, которые думают, что за распространение подобных публикаций в интернете останутся безнаказанными", – отметил Грибакин.

По его словам, судя по публикациям Синицы, он поддерживает тех, кто организовывает несогласованные акции и втягивает в это молодежь.

Грибакин подчеркнул, что сотрудники ведомства борются против особо опасных преступников и террористов, готовивших серьезные преступления против россиян.

"Вся наша деятельность направлена на защиту граждан от преступных посягательств, поэтому весьма удивительно, что именно гражданин нашей страны стал автором такой публикации", – недоумевает Грибакин.

Накануне СК задержал жителя Подмосковья Владислава Синицу, который под псевдонимом Макс Стеклов опубликовал призыв к насилию в отношении детей силовиков.

Ранее россиян попросили не видеть в Росгвардии "образ монстра с резиновой палкой".