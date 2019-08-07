Грузия потеряла 44 млн долларов из-за сокращения потока российских туристов после введения Путиным запрета на полеты в страну, сообщает "Интерфакс".

По словам главы Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили, в целом доходы страны от туротрасли в июле снизились на 58 млн долларов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Она утверждает, что реальный ущерб может быть даже выше, так как в Тбилиси ожидали существенный прирост потока отдыхающих, особенно после повышения их числа в июне.

"На конец июня страна получила от туризма на 95 миллионов долларов, или на 7%, больше дохода, чем за аналогичный период прошлого года", – констатирует Квривишвили.

Напомним, 20 июня в Грузии произошли массовые беспорядки и штурм парламента, из-за того что российский депутат, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов во время 26-й Генеральной сессии ассамблеи сел в кресло главы грузинского парламента.

Оппозиция воспользовалась этим предлогом, чтобы вывести людей на улицы. Протестующие потребовали отъезда российской делегации из страны и отставки нескольких высокопоставленных чиновников. Произошли столкновения с полицией, в которых пострадало от 150 до 200 человек.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия виновна в акциях внутреннего противостояния в стране. В Тбилиси кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке, а некоторые грузинские кафе заявили о намерении повысить цены в своих заведениях исключительно для туристов из России.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям полеты в Грузию. Кроме того, туроператорам рекомендуется не продавать путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.