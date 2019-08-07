Грузия потеряла 44 млн долларов из-за сокращения потока российских туристов после введения Путиным запрета на полеты в страну, сообщает "Интерфакс".
По словам главы Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили, в целом доходы страны от туротрасли в июле снизились на 58 млн долларов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Она утверждает, что реальный ущерб может быть даже выше, так как в Тбилиси ожидали существенный прирост потока отдыхающих, особенно после повышения их числа в июне.
"На конец июня страна получила от туризма на 95 миллионов долларов, или на 7%, больше дохода, чем за аналогичный период прошлого года", – констатирует Квривишвили.
Напомним, 20 июня в Грузии произошли массовые беспорядки и штурм парламента, из-за того что российский депутат, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов во время 26-й Генеральной сессии ассамблеи сел в кресло главы грузинского парламента.
Оппозиция воспользовалась этим предлогом, чтобы вывести людей на улицы. Протестующие потребовали отъезда российской делегации из страны и отставки нескольких высокопоставленных чиновников. Произошли столкновения с полицией, в которых пострадало от 150 до 200 человек.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия виновна в акциях внутреннего противостояния в стране. В Тбилиси кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке, а некоторые грузинские кафе заявили о намерении повысить цены в своих заведениях исключительно для туристов из России.
21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям полеты в Грузию. Кроме того, туроператорам рекомендуется не продавать путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
Комментарии
Вот он не туда сел
Часть денег поди в Крым поступила
И в Абхазию
Он сел туда, куда посадили.
Грузия потеряла 44 млн долларов
за июль доходы страны от туротрасли упали на $58 млн
а где еще 14 лямов потерялись?
Вот как бывает, не туда сядешь и $58 млн в месяц улетели. Хорошо еще если в Крым или Абхазию, а то ведь в Турцию. Хотя они так и так бы попали в Турцию, 90 % туристов едут в Аджарию, а там 90 % туристического бизнеса у турков
58 млн в масштабах страны, конечно копейки, но вопрос, о чем вы ребята думали раньше, когда оскорбляли президента РФ, и устраивали русофобские митинги? будь моя воля, я бы вообще визовый режим ввел со всеми бывшими странами СНГ, кроме Белоруссии.
На конец июня страна получила от туризма на 95 миллионов долларов
Там что то вообще все запутано
В итоге это может быть полмиллиарда долларов за год при бюджете Грузии около 5 миллиардов. Может американцы помогут парой сотен миллионов, для них это 2 секунды работы печатного станка. Не могу понять почему они Украине не помогают. Может боятся, что половину украдут и половина из украденного попадет в Россию
А почему не говорим об ущербе который нанес гражданам России наш несменяемый своим капризом, его обидели...
Полеты в Грузию остановили после Гаврилова, он понес моральный ущерб, получив обиду от грузин. Моральный ущерб Гаврилову может обойтись полмиллиарда долларов в год, ни один суд такой моральный ущерб никогда не присудит. А моральный ущерб гражданам, которые хотели полететь в турецкий отель в Аджарию, а полетели в турецкий отель в Турцию, наверное не большой, и цена и сервис одинаковые
На конец июня страна получила от туризма на 95 миллионов долларов
Там что то вообще все запутано
Прочитайте еще раз статью внимательнее и все поймете