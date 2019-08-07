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Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов

, ИА "Амител"
В целом доходы Тбилиси от туризма за месяц упали на 58 млн долларов
Фото: yandex.ru

Фото: yandex.ru

Грузия потеряла 44 млн долларов из-за сокращения потока российских туристов после введения Путиным запрета на полеты в страну, сообщает "Интерфакс".

По словам главы Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили, в целом доходы страны от туротрасли в июле снизились на 58 млн долларов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Она утверждает, что реальный ущерб может быть даже выше, так как в Тбилиси ожидали существенный прирост потока отдыхающих, особенно после повышения их числа в июне.

"На конец июня страна получила от туризма на 95 миллионов долларов, или на 7%, больше дохода, чем за аналогичный период прошлого года", – констатирует Квривишвили.

Напомним, 20 июня в Грузии произошли массовые беспорядки и штурм парламента, из-за того что российский депутат, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов во время 26-й Генеральной сессии ассамблеи сел в кресло главы грузинского парламента.

Оппозиция воспользовалась этим предлогом, чтобы вывести людей на улицы. Протестующие потребовали отъезда российской делегации из страны и отставки нескольких высокопоставленных чиновников. Произошли столкновения с полицией, в которых пострадало от 150 до 200 человек.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия виновна в акциях внутреннего противостояния в стране. В Тбилиси кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке, а некоторые грузинские кафе заявили о намерении повысить цены в своих заведениях исключительно для туристов из России.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям полеты в Грузию. Кроме того, туроператорам рекомендуется не продавать путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.08.2019 08:59
гость

Вот он не туда сел

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7.08.2019 09:01
гость

Часть денег поди в Крым поступила

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7.08.2019 09:01
гость

И в Абхазию

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7.08.2019 09:10
Злая гостья

Он сел туда, куда посадили.

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7.08.2019 09:15
- гость -

Грузия потеряла 44 млн долларов

за июль доходы страны от туротрасли упали на $58 млн

а где еще 14 лямов потерялись?

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7.08.2019 09:16
гость

Вот как бывает, не туда сядешь и $58 млн в месяц улетели. Хорошо еще если в Крым или Абхазию, а то ведь в Турцию. Хотя они так и так бы попали в Турцию, 90 % туристов едут в Аджарию, а там 90 % туристического бизнеса у турков

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7.08.2019 09:21
- гость -

58 млн в масштабах страны, конечно копейки, но вопрос, о чем вы ребята думали раньше, когда оскорбляли президента РФ, и устраивали русофобские митинги? будь моя воля, я бы вообще визовый режим ввел со всеми бывшими странами СНГ, кроме Белоруссии.

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7.08.2019 09:21
гость

На конец июня страна получила от туризма на 95 миллионов долларов

Там что то вообще все запутано

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7.08.2019 09:26
гость

В итоге это может быть полмиллиарда долларов за год при бюджете Грузии около 5 миллиардов. Может американцы помогут парой сотен миллионов, для них это 2 секунды работы печатного станка. Не могу понять почему они Украине не помогают. Может боятся, что половину украдут и половина из украденного попадет в Россию

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7.08.2019 09:34
- гость -

А почему не говорим об ущербе который нанес гражданам России наш несменяемый своим капризом, его обидели...

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7.08.2019 10:00
гость

Полеты в Грузию остановили после Гаврилова, он понес моральный ущерб, получив обиду от грузин. Моральный ущерб Гаврилову может обойтись полмиллиарда долларов в год, ни один суд такой моральный ущерб никогда не присудит. А моральный ущерб гражданам, которые хотели полететь в турецкий отель в Аджарию, а полетели в турецкий отель в Турцию, наверное не большой, и цена и сервис одинаковые

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7.08.2019 10:20
- гость -

На конец июня страна получила от туризма на 95 миллионов долларов

Там что то вообще все запутано

Прочитайте еще раз статью внимательнее и все поймете

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