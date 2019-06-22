21 июня Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан РФ на территорию Грузии, сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь президента прокомментировал принятие документа. По его словам, введенная главой государства мера – временная.
Она признана защитить россиян от преступных действий, риск которых значительно повысился после того, как в Тбилиси начались беспорядки, подчеркнул Дмитрий Песков.
Ранее столицу Грузии захлестнули беспорядки. Агрессивно настроенные граждане выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
В результате протестующие стали штурмовать парламент. Грузинские власти привлекли к разгону демонстрации спецназ, который применил слезоточивый газ. Задержаны свыше 300 человек.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в случившемся Россию, назвав страну "врагом и оккупантом".
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