Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в центре Тбилиси заявила, что Россия заинтересована в обеспечении внутреннего противостояния в стране, сообщает РИА "Новости".

Протесты связаны с участием в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП) российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Оппозиционеров возмутил тот факт, что Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента на открытии сессии МАП. Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Днем радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали более 70 человек. В МИД РФ заявили, что Москва возмущена действиями, сорвавшими работу генассамблеи МАП. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии противоречат нормам проведения международных мероприятий.

"Россия – наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие", – написала Зурабишвили в своем Facebook.

Она также заявила, что те, кто поощряют внутреннее противостояние в Грузии, поддерживают "российскую политику".

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что за организацию массовых беспорядков в центре Тбилиси и за все допущенные ошибки в связи с этим инцидентом к ответственности будут привлечены как оппозиционеры, так и члены правящей команды.

"Ситуация, которая образовалась в результате тяжелых ошибок некоторых членов нашей команды, что стало причиной искреннего протеста наших сограждан, в первой половине дня была полностью урегулирована нашей политической командой – был прекращен форум, российская делегация покинула страну, лидеры нашей команды сделали соответствующие заявления и сообщили, что детально изучат все и потребуют соответствующего ответа от членов команды. В тоже время, спустя семь часов, справедливый протест на проспекте Руставели был использован деструктивными политическими силами, и они вышли за рамки конституции", – заявил премьер.

Dozens injured in #Tbilisi as protesters demand resignation of top officials pic.twitter.com/2aNJod5jn6