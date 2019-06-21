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Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов у парламента в Тбилиси

, ИА "Амител"
"Россия – наш враг и оккупант", – написала президент Грузии
Президент Грузии рассказала, что недовольные властью – это русская 'пятая колонна' / Фото: mir24.tv

Президент Грузии рассказала, что недовольные властью – это русская "пятая колонна" / Фото: mir24.tv

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в центре Тбилиси заявила, что Россия заинтересована в обеспечении внутреннего противостояния в стране, сообщает РИА "Новости".

Протесты связаны с участием в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП) российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Оппозиционеров возмутил тот факт, что Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента на открытии сессии МАП. Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Днем радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали более 70 человек. В МИД РФ заявили, что Москва возмущена действиями, сорвавшими работу генассамблеи МАП. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии противоречат нормам проведения международных мероприятий.

"Россия – наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие", – написала Зурабишвили в своем Facebook.

Она также заявила, что те, кто поощряют внутреннее противостояние в Грузии, поддерживают "российскую политику".

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что за организацию массовых беспорядков в центре Тбилиси и за все допущенные ошибки в связи с этим инцидентом к ответственности будут привлечены как оппозиционеры, так и члены правящей команды.

"Ситуация, которая образовалась в результате тяжелых ошибок некоторых членов нашей команды, что стало причиной искреннего протеста наших сограждан, в первой половине дня была полностью урегулирована нашей политической командой – был прекращен форум, российская делегация покинула страну, лидеры нашей команды сделали соответствующие заявления и сообщили, что детально изучат все и потребуют соответствующего ответа от членов команды. В тоже время, спустя семь часов, справедливый протест на проспекте Руставели был использован деструктивными политическими силами, и они вышли за рамки конституции", – заявил премьер.

Он также отметил, что сейчас главное – это здоровье всех пострадавших, число которых, по последним данным Минздрава, достигло более 70 человек.

Бахтадзе пообещал, что никто не избежит ответственности: "Мы потребуем ответа у всех членов нашей команды, из-за ошибок которых образовалась кризисная ситуация. В тоже время мы без всяких причин обеспечим, чтобы правовую оценку получили все лидеры безответственной и деструктивной оппозиции, кто подорвал закон и конституцию. Наша задача – это деэскалация ситуации. Международное сообщество и дипломатический корпус полностью информированы о том, как протекал сегодняшний процесс. Обещаем населению, что этим лицам придется взять ответственность за организованный ими массовый переворот и попытку дестабилизации. Призываем общественность к спокойствию. Руководство защитит каждого гражданина и обеспечит общественный порядок".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

21.06.2019 09:14
- гость -

Ой... Ситуация абсурда. 1. Какого, простите, делают официальные представители власти со стороны России на религиозном сборище? У нас вроде светское государство? 2. Товарищ, запрыгнувший на место спикера - без комментариев. Они там, в Думе, впрочем, большинство такие. 3. Президент Грузии однозначно молодец - протесты в пользу России - виновата Россия, против - тоже виновата Россия. Интересно, то, что вчера же происходило в Батуми, ее устраивает?

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