Исследователи РАНХиГС зафиксировали резкое снижение численности рабочей силы в России, сообщает "Коммерсантъ".

В первом квартале 2019 года количество экономически активных россиян снизилось на 0,8 млн человек, составив 75 млн. Для сравнения: за весь 2018 год этот показатель снизился лишь на 0,1%.

Это сигнализирует о том, что пиковое значение численности рабочей силы пройдено, и начался спад, утверждает сотрудник РАНХиГС Виктор Ляшок.

По его словам, после достижения предела количества работающего населения, дальнейший его рост маловероятен, так как спад связан с уменьшением населения РФ трудоспособного возраста. За 13 лет оно снизилось на 9%, достигнув 82 млн.

В условиях "дефицита рабочей силы" государству нужно будет вводить дополнительные меры по вовлечению населения в трудовую активность, перераспределять уже вовлеченных в нее граждан в более эффективные секторы экономики, а также привлекать трудовых мигрантов, считают эксперты.