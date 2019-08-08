Минобороны: взрыв на полигоне "Нёнокса" произошел при испытании реактивной установки

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.

"В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались", – рассказали в военном ведомстве.

Также в министерстве подчеркнули, что радиационная обстановка в районе происшествия оценивается как нормальная.

Ранее сообщалось, что на центральном испытательном полигоне ВМФ вблизи Северодвинска произошли взрывы и пожар. Говорилось о двух погибших и пятнадцати пострадавших. На место происшествия направлена санитарная авиация, сообщил губернатор региона.

Центральный военный полигон ВМФ "Нёнокса" был создан в 1954 году, кодовое обозначение – "ноль-девятка". На нем проходят испытания баллистических межконтинентальных ракет морского базирования, испытания крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования.

С пусковых позиций возле старинного поморского села Ненокса "обкатываются" практически все ракеты, которыми вооружены боевые корабли военно-морского флота страны.

На полигоне за эти годы испытаны почти все базовые и модификации комплексов ракетного вооружения стратегического назначения с баллистическими ракетами, комплексы ракетного вооружения стратегического назначения с крылатыми ракетами, комплексы ракетного вооружения с противокорабельными ракетами и комплексы зенитных управляемых ракет – из существующих в России.

Это уже второй за неделю пожар на российском военном объекте. В понедельник днем, 5 августа, инцидент произошел в воинской части под Ачинском в Красноярском крае, где хранилось около 40 тысяч артиллерийских снарядов. Осколки от них разлетались в радиусе 15 километров.