Новые взрывы произошли в воинской части под Ачинском, есть пострадавшие

Новые взрывы под Ачинском на территории военной части / Фото: vk.com/achpod

В результате новых взрывов под Ачинском пострадали пять человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

Два взрыва произошли из-за попадания молнии, рассказал источник. Пострадали пять человек, среди них есть военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

Жителей деревни Каменка вывозят из населенного пункта автобусами, сообщили в пресс-службе администрации Ачинска. По официальным данным, это решение принято "в связи с ухудшением гидрометеоусловий".

Такое объяснение жителей не устроило. "Да хватит врать уже! Окна, которые сегодня вставили, уже вылетели к чертям. Снова все взрывается. Мама еле сбежала оттуда", – пишут в сообществе "Подслушано в Ачинске", публикуя фотографии новых взрывов.

"Мы ехали со стороны Ужура, подъезжали уже к перекрестку на деревню Каменку в пределах времени 19:00-19:20. Раздался взрыв. Озарило как ясный день. И тут хлопок, удар волной, в ушах звон и жуткий ужас. Мы в это время ехали рядом. Муж пустился наутек, лишь бы быстрее уехать оттуда, зная, что могут полететь осколки", – рассказала местная жительница.

По неподтвержденным данным, погибли два человека и четверо пострадали. Об этом сообщают местные СМИ.

Напомним, 5 августа на территории одного из складов воинской части рядом с деревней Каменка загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, потом последовали взрывы. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек.

8 августа на полигоне "Нёнокса" произошел взрыв при испытании реактивной установки.