Злоумышленники нашли новый способ получить доступ к банковским счетам россиян – они убеждают их установить приложение для удаленного доступа к смартфону Teamviewer. Как не допустить этого, рассказал изданию "Москва24" руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц.

По его словам, любой звонок от имени банка должен насторожить клиента. Если звонивший представляется банковским работником, не следует спешить выполнять его действия под диктовку, даже если он пугает тем, что это нужно сделать срочно, чтобы некий аферист не снял деньги.

Следует прервать разговор и позвонить в финансовую организацию (ее номер есть на банковской карте), которая обслуживает ваш счет, сообщив, что только что получил звонок от человека, представившегося сотрудником этого банка.

Новая афера мошенников заключается в том, что они не спрашивают персональных данных человека, тем самым усыпляя его бдительность. После непродолжительной беседы они информируют напуганного гражданина, что операция по снятию его средств заблокирована, но чтобы защитить их от новой попытки хищения, нужно установить приложение.

Программа Teamviewer дает постороннему человеку возможность подключиться к смартфону жертвы и совершить любую операцию от ее лица. При этом даже не докажешь взлом устройства, ведь его владелец собственными руками открывает к нему доступ.