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Мошенники опустошают счета через приложение. Как защититься

, ИА "Амител"
Руководитель Агентства кибербезопасности рассказал о новом способе обмана телефонных мошенников
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Злоумышленники нашли новый способ получить доступ к банковским счетам россиян – они убеждают их установить приложение для удаленного доступа к смартфону Teamviewer. Как не допустить этого, рассказал изданию "Москва24" руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц.

По его словам, любой звонок от имени банка должен насторожить клиента. Если звонивший представляется банковским работником, не следует спешить выполнять его действия под диктовку, даже если он пугает тем, что это нужно сделать срочно, чтобы некий аферист не снял деньги.

Следует прервать разговор и позвонить в финансовую организацию (ее номер есть на банковской карте), которая обслуживает ваш счет, сообщив, что только что получил звонок от человека, представившегося сотрудником этого банка.

Новая афера мошенников заключается в том, что они не спрашивают персональных данных человека, тем самым усыпляя его бдительность. После непродолжительной беседы они информируют напуганного гражданина, что операция по снятию его средств заблокирована, но чтобы защитить их от новой попытки хищения, нужно установить приложение.

Программа Teamviewer дает постороннему человеку возможность подключиться к смартфону жертвы и совершить любую операцию от ее лица. При этом даже не докажешь взлом устройства, ведь его владелец собственными руками открывает к нему доступ.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

14.08.2019 09:54
- гость -

У меня всегда возникал вопрос, каким далеким нужно быть человеком, чтобы согласиться на то, чтобы тебе непонятно кто, что-то устанавливал в телефон... Тут наверное стоит лишь вспомнить слова С.Мавроди: "Лох не мамонт - не вымрет..."

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14.08.2019 11:05
- гость -


14.08.2019 09:54
- гость -
для того чтобы по телефону, диктовать коды безопасности из смс, нужно быть еще более далеким, но тем не менее даже и такие есть

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