Курящим россиянам предлагают снижать зарплату исходя из числа перекуров

Работодателям предложили бороться с курением сотрудников с помощью штрафов и системы поощрений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на программу "Укрепление здоровья работающих".

Исходя из документа, в ближайшем будущем планируется определить, насколько нужно снижать заработную плату, исходя из количества и длительности перекуров.

Также предлагается запретить курение на территории предприятий и установить в местах общего пользования детекторы дыма. Помимо этого рекомендуется включить в пакет добровольного медстрахования помощь по отказу от курения и лечение табачной зависимости.

В качестве поощрения ведомство предложило размещать на работе тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений. Авторы инициативы уверены, что такой подход сможет заменить перекуры.

В министерстве также предлагают работодателям тестировать своих сотрудников на употребление алкоголя и проводить корпоративы без спиртного.