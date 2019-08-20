Бывшему проректору НГУ вынесли окончательный приговор

Вступил в силу приговор Советского районного суда, вынесенный экс-ректору Новосибирского национального исследовательского госуниверситета Андрею Осипову, сообщает "Коммерсантъ".

Точку в уголовном деле о халатности поставил Новосибирский областной суд. Он отклонил апелляцию стороны защиты.

Как установлено судом и следствием, Осипов в 2015 году принял строительные работы по капитальному ремонту общежития с нарушениями объемов и сроков, перечислив подрядчику 21,3 млн рублей.

Назначенное наказание в виде десяти месяцев исправительных работ Осипову отбывать не придется – истек срок давности. А вот от возмещения материального ущерба университету, который подал соответствующий иск в суд, осужденного никто не освобождал.

Для его обеспечения ранее арестованы две иномарки бывшего проректора общей стоимостью 1,5 млн руб.