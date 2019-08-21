Песков ответил на сообщения о радиоактивном облаке над Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи об образовании радиоактивного облака над территорией государства после завершившегося трагедией испытания новой жидкостной реактивной двигательной установки в Архангельской области, сообщает РБК.

"Сама по себе формулировка достаточно абсурдна", – заявил представитель Кремля.

По его словам, никакой опасности для жителей как Северодвинска, так и других городов России ЧП на полигоне "Ненокса" не несет.

Вместе с тем Песков не смог объяснить прекращение передачи данных станциями мониторинга ядерных испытаний в Алтайском крае и на Чукотке, о котором ранее написали зарубежные СМИ. Он утверждает, что этот вопрос "не входит в компетенцию Кремля".

Ранее на центральном испытательном полигоне ВМФ вблизи Северодвинска произошли взрывы и пожар. Пять человек погибли и шесть пострадали. Это привело к волнениям жителей, которые стали массово скупать йод.