Песков ответил на сообщения о радиоактивном облаке над Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи об образовании радиоактивного облака над территорией государства после завершившегося трагедией испытания новой жидкостной реактивной двигательной установки в Архангельской области, сообщает РБК.
"Сама по себе формулировка достаточно абсурдна", – заявил представитель Кремля.
По его словам, никакой опасности для жителей как Северодвинска, так и других городов России ЧП на полигоне "Ненокса" не несет.
Вместе с тем Песков не смог объяснить прекращение передачи данных станциями мониторинга ядерных испытаний в Алтайском крае и на Чукотке, о котором ранее написали зарубежные СМИ. Он утверждает, что этот вопрос "не входит в компетенцию Кремля".
Ранее на центральном испытательном полигоне ВМФ вблизи Северодвинска произошли взрывы и пожар. Пять человек погибли и шесть пострадали. Это привело к волнениям жителей, которые стали массово скупать йод.
Комментарии
Песков не смог объяснить прекращение передачи данных станциями мониторинга ядерных испытаний в Алтайском крае и Чукотке
А нельзя у станции мониторинга ядерных испытаний в Алтайском крае это спросить?
А нельзя у станции мониторинга ядерных испытаний в Алтайском крае это спросить?
Надо бы слухи развеять. Есть у кого дозиметры?
Давайте уточним. Комментировать слухи о радиоактивном облаке входит в компенцию Пескова, а комментировать прекращение передачи данных станциями мониторинга ядерных испытаний в Алтайском крае и Чукотке не входит в компетенцию Пескова?
Опять пургу несет!
Откуда в Правовом Государстве взяться радиоактивному облаку?
фотку прикрутили де_бильную. Хотя вполне соответствующую сути сказанного...