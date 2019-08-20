WSJ: Станция мониторинга ядерных испытаний на Алтае прекратила передачу данных

Две российских станции мониторинга ядерных испытаний прекратили передавать данные в Организацию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря ОДВЗЯИ Лассину Зербо.

По его словам, передача сведений с установок в Алтайском крае (Залесово) и Чукотке (Билибин) не ведется с 13 августа. Вместе с тем станция в Уссурийске работает в штатном режиме. О предполагаемых причинах приостановки информирования Зербо говорить отказался.

Ранее он разместил на своей странице в Twitter карту предполагаемого движения инертных газов, которые могли распространиться после взрыва на полигоне в Архангельской области.

Напомним, в результате происшествия во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались.