Две станции мониторинга радиации в России возобновили передачу данных

Две станции мониторинга радиационного загрязнения возобновили связь с организацией по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил в Twitter ее секретарь Ласина Зербо.

Они расположены в Билибино (Чукотка) и Пеледуе (Якутия). Примечательно, что о проблемах с передачей данных в Пеледуе ранее не сообщалось.

Ранее Зербо сообщил о том, что четыре комплекса в России перестали передавать данные о результатах замеров радиационного фона: в Билибино, Дубне (Московская область), Залесово (Алтайский край) и Кирове (Кировская область).

Он отказался высказывать предположения по поводу причин сбоев. Однако СМИ стали проводить параллели с произошедшим 8 августа взрывом на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, где проходили испытания жидкостной реактивной двигательной установки. В результате погибли семь человек, а шесть – получили ранения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слухи об "радиоактивном облаке" над Россией, которое могло образоваться после ЧП, назвав их абсурдными.