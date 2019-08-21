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Две станции мониторинга радиации в России возобновили передачу данных

, ИА "Амител"
Нормализована связь со станциями в Билибино и Пеледуе
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Две станции мониторинга радиационного загрязнения возобновили связь с организацией по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил в Twitter ее секретарь Ласина Зербо.

Они расположены в Билибино (Чукотка) и Пеледуе (Якутия). Примечательно, что о проблемах с передачей данных в Пеледуе ранее не сообщалось.

Ранее Зербо сообщил о том, что четыре комплекса в России перестали передавать данные о результатах замеров радиационного фона: в Билибино, Дубне (Московская область), Залесово (Алтайский край) и Кирове (Кировская область).

Он отказался высказывать предположения по поводу причин сбоев. Однако СМИ стали проводить параллели с произошедшим 8 августа взрывом на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, где проходили испытания жидкостной реактивной двигательной установки. В результате погибли семь человек, а шесть – получили ранения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слухи об "радиоактивном облаке" над Россией, которое могло образоваться после ЧП, назвав их абсурдными.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.08.2019 14:48
гость

Нас Залесово интересует

0  0
21.08.2019 15:10
- гость -

В Москве работают более двух десятков датчиков радиации и выводят информацию в интернет онлайн. Почему нет ничего подобного в Алтайском крае?

0  0
21.08.2019 15:18
гость

Может в Алтайском крае опасно такую инфу в инет выводить?

0  0
21.08.2019 15:25
- гость -

"""21 августа 2019 г. в 12 часов в г. Барнауле в районе пересечения пр. Красноармейский – ул. Анатолия
уровень гамма излучения составил 0,09 мкЗв/час, что не превышает допустимой величины.""" (meteo22)

0  0
21.08.2019 15:28
гость

О, meteo22, вот и все проблемы

0  0
21.08.2019 15:29
- гость -

не работает! Вернее не передает данные.
Вывод напрашивается неутешительный

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