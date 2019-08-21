Путин прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском и радиационный фон

Трагедия в Архангельской области произошла во время работы над перспективными вооружениями, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

8 августа на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел взрыв при испытании реактивной установки. "Росатом" сообщил о гибели пяти своих сотрудников. После происшествия Минобороны и иные ведомства отчитываются о том, что радиационный фон в норме.

"Трагедия, которая произошла в Белом море, к сожалению, унесла жизни наших специалистов. Это работа в военной сфере, работа над перспективными вооружениями, мы этого не скрываем. Люди выполняли чрезвычайно важную работу для обеспечения безопасности нашего государства", – отметил Путин.

Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем и превышение радиационного фона не было зафиксировано.

"По имеющимся у меня докладам, все находится в норме. Но там и соседние государства не фиксируют никакого повышения фона. Это для всех очевидно. Это же объективные данные. Все это улавливается, если что-то происходит, на многие километры", – пояснил Путин.

Примечательно, что ранее четыре комплекса в России внезапно перестали передавать данные о результатах замеров радиационного фона: в Московской области, Алтайском крае и Кировской области. Некоторые предположили, что это может быть связано со взрывом на полигоне под Северодвинском.

Накануне две станции мониторинга радиационного загрязнения возобновили связь с организацией по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.