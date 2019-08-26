Размер родительской платы повысят в детсадах Барнаула, чтобы вкусно кормить детей

С 1 сентября в Барнауле увеличится размер родительской платы в детских садах, сообщается на официальном сайте города.

"Детский сад выполняет еще очень важную социальную функцию — присмотр и уход. Родители стараются устроить ребенка именно в детский сад на полный день. Сегодня фактическая стоимость пребывания одного ребенка в месяц — 8164 руб., родительская доля составляет 1650 руб. Все денежные средства родителей используются на закуп продуктов питания, остальные расходы закрываются бюджетом города", — ввела в курс дела начальник отдела дошкольного образования городского комитета по образованию Ирина Синенко.

По ее словам, в последнее время в Барнауле сложилась непростая ситуация с организацией питания в дошкольных учреждениях из-за чего вынужденно приобретаются не те продукты, которые хотелось бы: "Делается это для того, чтобы обеспечить суточный набор продуктов для четырехразового питания ребенка в детском саду".

В связи с этим в понедельник, 26 августа, комитетом по образованию Барнаула принят приказ о повышении с 1 сентября 2019 года родительской платы в детских садах до 2000 руб.

"Это менее 25% от общих затрат на пребывание ребенка. Средства будут направлены исключительно на питание, нам необходимо выравнять ситуацию, в том числе рассчитаться с поставщиками за потребленные продукты, и в дальнейшем выполнять продуктовые нормы, рекомендованные Санпинами. От организации питания зависит рост и здоровье ребенка, повышение родительской доли считаем мерой вынужденной, но необходимой", — пояснила Синенко.

В алтайском Роспотребнадзоре также рассказали, что по обращениям родителей неоднократно проводились проверки дошкольных учреждений. Среди основных выявленных нарушений — несоответствие фактического рациона питания примерному меню, разработанному с учетом физиологической потребности детей, замена одних блюд на неравноценные другие, а также исключение из рациона (либо включение в недостаточном количестве) отдельных видов продуктов — сыра, кисломолочных продуктов, соков, фруктов.

Представитель родительской общественности Константин Сашников подчеркнул, что необходимость повышения назрела давно: "Все мы свидетели того, как неоднократно в последнее время повышались тарифы, стоимость товаров и услуг. И только в детских садах на 75 руб. в день пытаются обеспечить каждому ребенку четырехразовое питание. Не понимаю, как это можно сделать".

В феврале 2018 года власти прокомментировали попытки поднять плату в одном из детсадов Барнаула. Ранее Amic.ru рассказывал, из чего складывается плата за детский сад и кому нужно ее повышение?

С 2013 года родительская плата в детских садах была установлена в размере 1500 рублей. Выросла она только один раз на 150 рублей в январе 2015 года. В период с 2015 по 2019 годы цены на продукты питания повышались неоднократно, индексация родительской платы с учетом инфляции не производилась. В Барнауле обсуждать необходимость повышения родительской доли начали в декабре 2018 года.