Видео с места обрушения двухэтажки в Новосибирске опубликовал СК

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Следственный комитет России опубликовал видео с места поисково-спасательной операции в Новосибирске, где обрушилось двухэтажное здание.

СК РФ возбудил уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при проведении строительных работ (ст. 216 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, ЧП случилось во время ремонта теплотрассы. Работники исполняли свои обязанности в траншее, выкопанной рядом с прилегающим строением, когда случилось обрушение.

Точное число погибших и пострадавших пока неизвестно. Ранее сообщалось о гибели двух человек и травмировании одного.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.