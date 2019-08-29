И смех и грех. Кого награждали, а кого отправляли в отставку на сессии АКЗС

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Первая после летних каникул сессия алтайского парламента ознаменовалась сразу несколькими как приятными, так и не очень событиями. Начали с поздравления с днем рождения главы избирательной комиссии края Ирины Акимовой, после чего прошло массовое вручение краевых наград депутатам Государственной думы, сенаторам и депутатам АКЗС.

Сессию начали в приподнятом настроении, но политический микроклимат резко изменило заявление депутата Волкова о необходимости отправить в отставку председателя парламента Александра Романенко. Моментально к заявлению присоединился и Василий Железовский. Как ранее писал Amic.ru, накануне Андрея Волкова исключили из фракции "Единая Россия" по его заявлению. На сессии его пересадили от "ЕР" на место возле фракции ЛДПР. Стоит также отметить, что против Волкова заведено уголовное дело. Его обвиняют в присвоении и растрате денежных средств.

На такой контрастной ноте прошла последняя летняя сессия АКЗС, а как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.