Синицу посадили в клетку на 5 лет за призывы к насилию в отношении детей силовиков

Блогера из Подмосковья Владислава Синицу, которого обвинили в возбуждении ненависти за запись в Twitter, приговорили к пяти годам колонии, сообщает "МБХ медиа".

Судья зачитала показания свидетелей, сотрудников Росгвардии Тарасова и Андреева, которые увидели сообщение блогера. По их мнению, пост призывал к расправе над их детьми, потому что росгвардейцы работали на протестных акциях в Москве.

"Доказательства достоверные", – сказала судья.

Буквально за 15 минут обвинение закончило прения и попросило назначить Синице шесть лет колонии.

Защита заявила, что следствие закончилось меньше чем за месяц, и за такой срок невозможно осуществить защиту. Представитель обвинения ответил, что нет оснований не доверять экспертизам, а к показаниям экспертов защиты наоборот потребовал отнестись скептически.

Сам Синица заявил, что не видит в своем сообщении призывов, поскольку там не было слов "необходимо" или "надо сделать" или даже повелительного наклонения.

Ранее в Росгвардии понадеялись на вынесение справедливого приговора Синице. Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, блогер поддерживает несогласованные акции.

В начале августа Следственный комитет по Москве завел уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды, в рамках которого задержан Владислав Синица. Под псевдонимом Макс Стеклов он 31 июля 2019 года, как посчитало следствие, призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов.