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Синицу посадили в клетку на 5 лет за призывы к насилию в отношении детей силовиков

, ИА "Амител"
Также суд постановил конфисковать телефон блогера Владислава Синицы
Обвинение попросило назначить Синице шесть лет колонии / Фото: Rg.ru

Обвинение попросило назначить Синице шесть лет колонии / Фото: Rg.ru

Блогера из Подмосковья Владислава Синицу, которого обвинили в возбуждении ненависти за запись в Twitter, приговорили к пяти годам колонии, сообщает "МБХ медиа".

Судья зачитала показания свидетелей, сотрудников Росгвардии Тарасова и Андреева, которые увидели сообщение блогера. По их мнению, пост призывал к расправе над их детьми, потому что росгвардейцы работали на протестных акциях в Москве.

"Доказательства достоверные", – сказала судья.

Буквально за 15 минут обвинение закончило прения и попросило назначить Синице шесть лет колонии.

Защита заявила, что следствие закончилось меньше чем за месяц, и за такой срок невозможно осуществить защиту. Представитель обвинения ответил, что нет оснований не доверять экспертизам, а к показаниям экспертов защиты наоборот потребовал отнестись скептически.

Сам Синица заявил, что не видит в своем сообщении призывов, поскольку там не было слов "необходимо" или "надо сделать" или даже повелительного наклонения.

Ранее в Росгвардии понадеялись на вынесение справедливого приговора Синице. Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, блогер поддерживает несогласованные акции.

В начале августа Следственный комитет по Москве завел уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды, в рамках которого задержан Владислав Синица. Под псевдонимом Макс Стеклов он 31 июля 2019 года, как посчитало следствие, призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

3.09.2019 15:36
- гость -

5 лет за слова? Убийцам часто меньше дают.

0  1
3.09.2019 15:42
- гость -

Нет,это уж слишком."Говорят, арестован Мишка Ларин за три слова. Говорят, что не помог ему заступник, честно слово,- Мишка Ларин как опаснейший преступник аттестован. Ведь это ж, правда,- несправедливость!"(Высоцкий)...конъюнктура политическая

0  1
3.09.2019 15:46
- гость -

А что делать с прокурорами, которые хотели лишить людей родительских прав, сделать детей сиротами всего лишь за то, что они вышли на улицу? Расстрелять? Или ограничиться пожизненным?

0  1
3.09.2019 15:48
- гость -

Вот если бы он на персональном бентли или мерсе кого-то на пешеходном переходе раздавил- глядишь, и отделался бы устным замечанием. А тут дело серьезное! По всей строгости...

0  1
3.09.2019 15:50
АБОРИГЕН

Т.е. за слова пять лет, а за сломанные ноги ничего?! Чудесно.

0  1
3.09.2019 15:51
- гость -

Полицаи арестовали журналиста, при этом в открытой квартире оставили двухлетнего ребенка - оставили заведомо в опасности! Они получат срок?!

0  1
3.09.2019 15:54
- гость -

Успокойся,опасность миновала.

0  1
3.09.2019 16:01
- гость -

провокаторам и подстрекателям всегда повышенное внимание правоохранителей. все правильно

0  1
3.09.2019 16:03
- гость -

Полицаи задержали И. Азара и оставили дома одну его двухлетнюю дочь! Полицаи защищены законом и оружием, отвечать за оставление ребенка в опасности по закону не будут?!

0  1
3.09.2019 16:11
боб

а если бы он сказал про детей погибших 10 сотрудников в Беслане, а двух летний ребенок остался с мамой в квартире, а не один, полный разбор событий на фести FM сегодня был

0  1
3.09.2019 16:18
- гость -

Отбывать отправить на милицейскую зону, пусть там расскажет что нужно делать с детьми силовиков.

0  1
3.09.2019 16:18
Гость

Пусть сидит. Полностью поддерживаю жесткое наказание. Нужно знать границы. Дети это святое и они точно вне политики.

0  1
3.09.2019 16:21
а поделом

Синица жил, зарабатывал в РФ, пользовался медициной РФ и инфраструктурой, и при этом был ее ярым врагом, в соцсетях и везде поносил ее, ненавидел все российское, преклонялся ценностям Украины, Запада.
Нечего $$$рать там где живешь.
Он много лет вел деструктивную и подстрекательскую деятельность.
Я считаю, поделом.
Он сам пилил сук, на котором сидел и плодами которого сытно питался...

0  1
3.09.2019 16:24
- гость -

За детей пусть сидит.

0  1
3.09.2019 16:25
- гость -

а поделом: все правильно.
Подстрекатель и провокатор.
Вот такие за анонимность в интернете.
Неет - отвечай за свои слова.

0  1
3.09.2019 16:25
- гость -

3.09.2019 16:21
а поделом
Не забудь проголосовать за Пу....за партию сам знаешь какую

0  1
3.09.2019 16:25
- гость -

Хорошо что не нашли тех "правоохранительных полицейских" которые детям оппозиционеров угрожали смертоубийством. А то там ещё к пятере карячилась организованная группа и по предварительному сговору. Но думаю не найдут. Не нашли же чьи деньги у полканов МВД на хатах складированы.

0  1
3.09.2019 16:26
- гость -


3.09.2019 16:18
Гость

А как же дети убитого Немцова или Навального на которого фабрикуют дела - они вне политики?!

0  1
3.09.2019 16:28
- гость -

Поделом

0  1
3.09.2019 16:37
вакх

Отчирикался

0  1
3.09.2019 16:38
Жоржик

Все по делу, заслужил. Полиция молодцы, правильно делают, что защищают своих от таких Синиц. Своих сотрудников и членов их семей всегда надо защищать и максимально жестко наказывать за любые поползновения в их адрес.

0  1
3.09.2019 16:39
- гость -

Прочитал сейчас его допрос и твит - парня посадили на участие в митингах - в твите призывов к насилию НЕТ!!! Опять фабрикация, и кто тогда провокаторы и подстрекатели?!

0  1
3.09.2019 16:41
- гость -

3.09.2019 16:38
Жоржик
Не хотел бы я иметь знакомого с именем Жоржик....Вот Евгения это выбор настоящего мужика.

0  1
3.09.2019 16:53
- гость -

Прочитал сейчас его допрос и твит - парня посадили на участие в митингах - в твите призывов к насилию НЕТ!!!
-------------
тут 90% твита не читали, но мнение имеют. Глубинный народ, что с них взять..

0  0
3.09.2019 17:04
- гость -

Всех не пересажают. И ничего этим для себя они не добьются. Градус ненависти в обществе настолько силен, что вот-вот выплеснется наружу. И тогда уже от слов перейдут к делам...

0  1
3.09.2019 17:19
Vall

Правильно, пусть сидит и думает в следующий раз что писать. Он просто говорил, а кто-то просто убъет, и все не при делах...

0  2
3.09.2019 17:36
- гость -

3.09.2019 17:19
Vall

У кого-то ребенок проходил мимо того шествия, менты посчитали его участником несогласованной акции, отдубасили своими дубинками так, что он попал в больницу, или вовсе стал инвалидом... Скажи, его родителям после такого нужны будут статьи этой синицы, чтобы начать действовать?..

0  1
3.09.2019 18:36
- гость -

3.09.2019 17:19
Vall
----------------
Вашу маму или сына, если он есть, пнет гвардеец. Что вы скажете?

0  1
3.09.2019 18:41
newozmochno_yandex

То ,какой-то Бут..то еще кто неизвестный ,то Соболь..сейчас Синица....................Жду новостей про СЛОНА и про КРОКОДИЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0  1
3.09.2019 19:10
- гость -

Нельзя угрожать детям, теперь запомнит это.

0  0
3.09.2019 19:43
- гость -

Почитал его другие твиты.Переменил своё первоначальное мнение:надо было шесть лет впендюрить как запрашивал прокурор.

0  0
3.09.2019 19:49
- гость -

Порядочная сформировавшаяся тварь.

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