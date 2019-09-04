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Новости

Участник митинга в Москве получил три года колонии за "удар по шлему"

, ИА "Амител"
Активист якобы ударил сотрудника Росгвардии по шлему, от чего тот "испытал физическую боль"
Свою вину Кирилл Жуков не признал / Фото: Theins.ru

Свою вину Кирилл Жуков не признал / Фото: Theins.ru

К трем годам колонии приговорили участника несанкционированной акции Кирилла Жукова, ударившего росгвардейца по шлему, сообщает РИА "Новости".

"Назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", – объявила судья.

Прокурор запрашивал 4,5 года колонии.

Следствие пришло к выводу, что Жуков в ходе несанкционированного митинга 27 июля в Москве ударил сотрудника Росгвардии по шлему, от чего тот "испытал физическую боль".

Свою вину Жуков не признал. По статье "Применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья" ему грозило до пяти лет колонии.

Накануне Тверской суд Москвы приговорил к реальным срокам еще двух участников акции, которая прошла 27 июля. Иван Подкопаев и Данила Беглец получили соответственно три и два года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что блогера Владислава Синицу осудили на 5 лет за призывы к насилию в отношении детей силовиков.

27 июля 2019 года в Москве прошел несогласованный с властями города митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В результате МВД задержало более тысячи человек за нарушение закона о митингах. Митингующие выступали против того, что Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатам от оппозиции.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

4.09.2019 17:17
- гость -

и тут же рядом новость:
"Ульяновские полицейские избили мужчину, пришедшего за помощью, на глазах его дочери"

и про красу Росгвардии, которая призывала расстрелять.

0  1
4.09.2019 17:18
- гость -

опричники

0  1
4.09.2019 17:22
- гость -

А за массовые избиения полицейским премии выписали?
Детей, вне сомнения,трогать грешно. Но чтобы за слова (!) пять лет колонии? Это ничуть не хуже, чем за анекдот про Сталина. Вопрос: скоро ли Путин введёт "тройки", которые за 1о минут будут приговоры выносить на десять лет сразу десятерым?
Мечтаю дожить до того дня, когда все эти "судьи", прокурорские и "следователи" получат от "благодарного народа" свои печеньки и навсегда будут отстранены от своей гнусной деятельности.

0  1
4.09.2019 17:26
- гость -

Наконец-то государство перестало играть в бирюльки с правовыми нигилистами. В камерах будут перестукиваться про трактование конституции и пить чифирь за здоровье соболей-яшиных,толкнувших их в тюрьму. Учитесь на чужих ошибках, школота!

0  1
4.09.2019 17:29
- гость -

Не получилось запугать людей дубинаками, теперь пытаются запугать тюрьмой.

0  1
4.09.2019 17:32
- гость -

"скоро ли Путин введёт "тройки", которые за 1о минут будут приговоры выносить на десять лет сразу десятерым?"

Если скорость деградации останется на таком высоком уровне, то через 5-7 лет.

0  1
4.09.2019 17:33
Я

Мало дали

0  1
4.09.2019 17:34
- гость -

4.09.2019 17:22
- гость -
А вы не боитесь получить от "благодарного народа" свои печеньки за незаконные акции? Ваше белоленточное болото и сетевое хомячьё это не народ, а пенки с дерьмом, оплачиваемые заокеанскими НКО и ходорковскими. Ничего общего с защитой прав граждан (не путать с горлопанами типа Яшина и Соболь) сии акции не имеют. Ну а кто хотел половить хайп, хайпанут на зонах, остальным урок будет.

0  1
4.09.2019 17:39
- гость -

4.09.2019 17:32
- гость -
Зачем повторяетесь и по первому посту о вас понятно.

0  1
4.09.2019 17:43
- гость -

17:34, судя то тексту дерьмо то из вас полезло.

0  1
4.09.2019 17:44
СкольВерёвоч

Неужели дубачьё не понимают что пыни по 300лет ни живут ???

0  1
4.09.2019 17:49
Жоржик

4.09.2019 17:34
- гость -
Поддержу, все абсолютно верно сказано. Либерасты проплаченные должны перестать даже думать о раскачивании ситуации в стране, максимально жестко надо с такими действовать, чтобы другим таким же было неповадно.

0  1
4.09.2019 17:52
- гость -

Эти полицаи не понимают или уверены, что за свои преступления никогда отвечать не будут?! Но ведь еще на нашей памяти сталинских палачей и расстреливали и на долгие годы садили...

0  1
4.09.2019 17:59
Жоржик

4.09.2019 17:52
- гость -
А где преступления то ? Либерасты вылезли на митинг, проплаченный их хозяевами, оскорбляли и пытались бить полицию, за это и огреблись от той же полиции. Ответочка. Или вы думали что все безнаказанно прокатит ? Нет, не выйдет, онижедети не прокатит.

0  1
4.09.2019 18:00
Я

4.09.2019 17:52
- гость
А провокаторов и предателей в сталинские времена садили и ... В первую очередь!

0  1
4.09.2019 18:01
Я

Вы посмотрите на его лицо после удара! По нему же все видно кто он такой!

0  1
4.09.2019 18:26
er

полицай неприкосновенны и неподсудны . это мотивирует их на отстрел людей в супермаркетах и насилие над женщинами на улицах. потом мразь будет удивляться за что их вешают на фонарях (правда весной 1917 г. полицаи не удивлялись когда их убивали).

0  1
4.09.2019 18:31
- гость -

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

0  1
4.09.2019 19:11
топ

модератор! вот этот чел
4.09.2019 18:26
er
именно что подстрекатель.

0  0
4.09.2019 19:16
- гость -

топ, если я напишу, что вам следует головой об стену удариться, то я буду подстрикателем или провокатором?

0  0
4.09.2019 19:17
Путя

Модератор -топ и жоржик предатели народа и страны когда таких блокировать начнёте?

0  0
4.09.2019 19:19
- гость -

Топ а как ты заверещишь когда тебя и таких как ты к стенке поставят?плакать поди начнёшь?на коленки упадёшь да ?

0  0
4.09.2019 19:19
- гость -

Это не удар был. Шутканул, саечку сделал, пока у того руки заняты. С улыбкой, с добрым сердцем.

0  0
4.09.2019 19:26
- гость -

Пусть радуется жук,что ему только трояк накрутили.

0  0
4.09.2019 19:38
технарь

нефиг на людей в форме лезть!

0  0
4.09.2019 19:43
александырь

проверь.

0  0
4.09.2019 19:58
- гость -

Поулыбался.Скоро захохочет.

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