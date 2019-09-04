Участник митинга в Москве получил три года колонии за "удар по шлему"

К трем годам колонии приговорили участника несанкционированной акции Кирилла Жукова, ударившего росгвардейца по шлему, сообщает РИА "Новости".
"Назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", – объявила судья.
Прокурор запрашивал 4,5 года колонии.
Следствие пришло к выводу, что Жуков в ходе несанкционированного митинга 27 июля в Москве ударил сотрудника Росгвардии по шлему, от чего тот "испытал физическую боль".
Свою вину Жуков не признал. По статье "Применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья" ему грозило до пяти лет колонии.
Видео с задержанным по делу о "массовых беспорядках" Кириллом Жуковым показывали по федеральным каналам https://t.co/ykerpLERX0 pic.twitter.com/2xcxOVowAr— Медиазона (@mediazzzona) 31 июля 2019 г.
Накануне Тверской суд Москвы приговорил к реальным срокам еще двух участников акции, которая прошла 27 июля. Иван Подкопаев и Данила Беглец получили соответственно три и два года колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что блогера Владислава Синицу осудили на 5 лет за призывы к насилию в отношении детей силовиков.
27 июля 2019 года в Москве прошел несогласованный с властями города митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В результате МВД задержало более тысячи человек за нарушение закона о митингах. Митингующие выступали против того, что Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатам от оппозиции.
Комментарии
и тут же рядом новость:
"Ульяновские полицейские избили мужчину, пришедшего за помощью, на глазах его дочери"
и про красу Росгвардии, которая призывала расстрелять.
опричники
А за массовые избиения полицейским премии выписали?
Детей, вне сомнения,трогать грешно. Но чтобы за слова (!) пять лет колонии? Это ничуть не хуже, чем за анекдот про Сталина. Вопрос: скоро ли Путин введёт "тройки", которые за 1о минут будут приговоры выносить на десять лет сразу десятерым?
Мечтаю дожить до того дня, когда все эти "судьи", прокурорские и "следователи" получат от "благодарного народа" свои печеньки и навсегда будут отстранены от своей гнусной деятельности.
Наконец-то государство перестало играть в бирюльки с правовыми нигилистами. В камерах будут перестукиваться про трактование конституции и пить чифирь за здоровье соболей-яшиных,толкнувших их в тюрьму. Учитесь на чужих ошибках, школота!
Не получилось запугать людей дубинаками, теперь пытаются запугать тюрьмой.
"скоро ли Путин введёт "тройки", которые за 1о минут будут приговоры выносить на десять лет сразу десятерым?"
Если скорость деградации останется на таком высоком уровне, то через 5-7 лет.
Мало дали
4.09.2019 17:22
- гость -
А вы не боитесь получить от "благодарного народа" свои печеньки за незаконные акции? Ваше белоленточное болото и сетевое хомячьё это не народ, а пенки с дерьмом, оплачиваемые заокеанскими НКО и ходорковскими. Ничего общего с защитой прав граждан (не путать с горлопанами типа Яшина и Соболь) сии акции не имеют. Ну а кто хотел половить хайп, хайпанут на зонах, остальным урок будет.
4.09.2019 17:32
- гость -
Зачем повторяетесь и по первому посту о вас понятно.
17:34, судя то тексту дерьмо то из вас полезло.
Неужели дубачьё не понимают что пыни по 300лет ни живут ???
4.09.2019 17:34
- гость -
Поддержу, все абсолютно верно сказано. Либерасты проплаченные должны перестать даже думать о раскачивании ситуации в стране, максимально жестко надо с такими действовать, чтобы другим таким же было неповадно.
Эти полицаи не понимают или уверены, что за свои преступления никогда отвечать не будут?! Но ведь еще на нашей памяти сталинских палачей и расстреливали и на долгие годы садили...
4.09.2019 17:52
- гость -
А где преступления то ? Либерасты вылезли на митинг, проплаченный их хозяевами, оскорбляли и пытались бить полицию, за это и огреблись от той же полиции. Ответочка. Или вы думали что все безнаказанно прокатит ? Нет, не выйдет, онижедети не прокатит.
4.09.2019 17:52
- гость
А провокаторов и предателей в сталинские времена садили и ... В первую очередь!
Вы посмотрите на его лицо после удара! По нему же все видно кто он такой!
полицай неприкосновенны и неподсудны . это мотивирует их на отстрел людей в супермаркетах и насилие над женщинами на улицах. потом мразь будет удивляться за что их вешают на фонарях (правда весной 1917 г. полицаи не удивлялись когда их убивали).
Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.
модератор! вот этот чел
4.09.2019 18:26
er
именно что подстрекатель.
топ, если я напишу, что вам следует головой об стену удариться, то я буду подстрикателем или провокатором?
Модератор -топ и жоржик предатели народа и страны когда таких блокировать начнёте?
Топ а как ты заверещишь когда тебя и таких как ты к стенке поставят?плакать поди начнёшь?на коленки упадёшь да ?
Это не удар был. Шутканул, саечку сделал, пока у того руки заняты. С улыбкой, с добрым сердцем.
Пусть радуется жук,что ему только трояк накрутили.
нефиг на людей в форме лезть!
проверь.
Поулыбался.Скоро захохочет.