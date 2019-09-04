Участник митинга в Москве получил три года колонии за "удар по шлему"

К трем годам колонии приговорили участника несанкционированной акции Кирилла Жукова, ударившего росгвардейца по шлему, сообщает РИА "Новости".

"Назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", – объявила судья.

Прокурор запрашивал 4,5 года колонии.

Следствие пришло к выводу, что Жуков в ходе несанкционированного митинга 27 июля в Москве ударил сотрудника Росгвардии по шлему, от чего тот "испытал физическую боль".

Свою вину Жуков не признал. По статье "Применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья" ему грозило до пяти лет колонии.

Видео с задержанным по делу о "массовых беспорядках" Кириллом Жуковым показывали по федеральным каналам https://t.co/ykerpLERX0 pic.twitter.com/2xcxOVowAr — Медиазона (@mediazzzona) 31 июля 2019 г.

Накануне Тверской суд Москвы приговорил к реальным срокам еще двух участников акции, которая прошла 27 июля. Иван Подкопаев и Данила Беглец получили соответственно три и два года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что блогера Владислава Синицу осудили на 5 лет за призывы к насилию в отношении детей силовиков.

27 июля 2019 года в Москве прошел несогласованный с властями города митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В результате МВД задержало более тысячи человек за нарушение закона о митингах. Митингующие выступали против того, что Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатам от оппозиции.