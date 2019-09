10 сентября в Калифорнии Apple презентовала новые айфоны. Главная особенность моделей этого года – это улучшенные камеры. Они представляют собой квадратный блок, в который в зависимости от модели встроено либо два, либо три объектива.

Интернет-пользователи не могли пройти мимо нового гаджета и сравнили его с кухонной плитой, героями фильмов, художественными картинами и даже кокосом.

Народное творчество не подводит. pic.twitter.com/ufBk2eYcQM — Wylsacom на iOS (@wylsacom) 10 сентября 2019 г.

We have a feeling that this design is going to stick around. #2077 pic.twitter.com/Box6pG6Tee — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 10 сентября 2019 г.

Новый iPhone be like pic.twitter.com/2T7ZGbmbvH — ведьма валера (@witchscience) 10 сентября 2019 г.

This is what u look like if u take a picture with iphone 11 pro max #AppleEvent pic.twitter.com/iHM4B4fbqV — Barfi 🥀 (@sorevelvet) 11 сентября 2019 г.

This time a round the two kidney will be given for iPhone 11 #AppleEvent pic.twitter.com/uPeyvMuYQ7 — Mustapha Abubakar Lamido (@M_A_Lamido) 11 сентября 2019 г.