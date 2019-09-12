Гуфа и Тимати заподозрили в незаконной агитации в клипе "Москва"

Клип "Москва", снятый рэперами Тимати и Гуфом, может содержать незаконную агитацию, считает член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Пресненского района Михаил Блинов. Его заявление приводит "Дождь".

Он направил жалобу в Центризбирком, в которой потребовал не только наказания артистов, но и отмены результатов выборов на тех участках, где победили кандидаты, поддержанные мэром Сергеем Собянином, фамилия которого в позитивном ключе фигурирует в ролике.

Дело в том, что ролик рэперов вышел в так называемый день тишины, когда запрещена любая агитация.

"Я считаю, что данный клип был создан и опубликован по заказу мэрии Москвы, поскольку ровно год назад была аналогичная ситуация перед мэрскими выборами в городе Москве", – заявил Блинов.

Он рассчитывает, что прокуратура проверит причастность столичных властей к созданию резонансного клипа.

Напомним, видео набрало 1,4 млн дислайков – это рекорд русскоязычного сегмента видеохостинга YouTube. Пользователи заподозрили, что исполнителям заплатили за позитив.

Тимати удалил клип, объяснив это желанием "прекратить волну негатива", но не отказался от сказанных в ролике слов. Ситуацию прокомментировал и Гуф. Он подчеркнул, что ничего не знал о выборах в Москве и заявил, что его "развели и подставили".