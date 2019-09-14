Разин рассказал, что врачи не верят в выздоровление Заворотнюк

Продюсер группы "Ласковы май" Андрей Разин рассказал о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает "Комсомольская правда".

По его словам, врачи дают неутешительный прогноз – нет практически никаких шансов на выздоровление. Он заявил, что врачи не пустили его к артистке, сославшись на ее тяжелое состояние.

"Говорят, нет – мы ее ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней, — рассказал Разин. — Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия – отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны".

После сообщений СМИ о том, что у нее обнаружен рак мозга, Заворотнюк пропала из медиапространства, проигнорировав множество публичных мероприятий, и отменила свое участие в спектакле "Все мужчины делают это".

Накануне СМИ сообщили, что актрису госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Разин подтвердил, что у нее последняя стадия рака мозга. Аналогичный диагноз ставили Жанне Фриске.