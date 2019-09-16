Новый владелец теплиц "Индустриального" до Нового года засадит овощами 10 гектаров

"Тепличный комбинат "Толмачевский", ставший арендатором имущественного комплекса АО "Индустриальный", начал посев овощей, рассказал Amic.ru пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев.
"Как сообщил 16 сентября на аппаратном совещании у губернатора края Виктора Томенко министр сельского хозяйства Александр Чеботаев, произведен сев для получения рассады на первые два гектара площадей "Индустриального". На очереди следующие два гектара. До Нового года, в соответствии с производственным планом, будут задействованы десять гектаров теплиц", – отметили в правительстве региона.
В июне алтайский Минсельхоз рассказал об оптимизации тепличного комбината "Индустриальный". Чтобы создать высокотехнологичное конкурентоспособное производство, было решено комбинат передать в аренду.
24 июля Томенко сообщил, что правительство края намерено сначала сдать комбинат в аренду на год, а потом полностью продать активы "Индустриального" – крупнейшего в регионе и Сибири.
Комментарии
Китай привет
Всё по старой схеме : сначала на год в аренду , потом продадут , а затем уничтожат , как и остальные производства в стране и крае .
Элеватор тож пусть засадят.