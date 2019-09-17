Спортсмен, романтик и просто красавец. Зарисовки личной жизни губернатора Томенко

Журналисты любят подводить итоги работы чиновников и глав региона. Вот он 100 дней у власти, вот прошел год после его избрания, а вот – годовщина инаугурации (вот что по этому поводу написали мы). И подводят в основном итоги работы. Мы же решили рассказать о личном главы регионе. Он мало рассказывает о себе, но кое-что все же известно.

Жена

Виктор Томенко познакомился с будущей женой Татьяной, когда обоим было по 17 лет, поженились в 19. Она почти сразу же переехала из Красноярска на Алтай за супругом, когда того назначили врио главы региона. В свет выходит нечасто. По словам губернатора, Татьяна Владимировна "нормально себя чувствует на публике, но у нее нет амбиций играть значительную роль в общественной жизни".

"Она отвечает за наш дом. Будем вместе появляться, где это необходимо. Но не забывая про семейные обязательства: у нас родители уважаемого возраста, дочкой надо заниматься", – сказал в одном из интервью Томенко.

Баскетбол

С 11 лет занимался баскетболом, играл в юношеской сборной Красноярского края. В интернете можно найти несколько видео, где он демонстрирует свои спортивные навыки. А еще он играет в хоккей и футбол.

Бег

По утрам бегает в лесу. Говорят, охранникам, чтобы поспевать за ним, выдали велосипеды. И по городу часто гуляет.

Плавание

А еще по вечерам он плавает в бассейне "Обь", когда для остальных посетителей он уже закрыт.

Чтение

Виктор Томенко любит читать (и много читать). Многие стихи знает наизусть. Уже работая в Алтайском крае, на встречах декламировал любимого Пушкина.

"Не поверите, но я люблю не только Пушкина. Действительно, у меня был такой период в жизни уже в довольно зрелом возрасте. Лет в 36-37 я взял томик Пушкина и начал читать "Евгения Онегина". И как-то… за полночи дочитал до конца. Я понял, что твое отношение к этому произведению, то, которое у тебя складывается в 37 лет с твоим жизненным опытом, и то, которое у тебя было – 15-летнего подростка, выросшего в советской обстановке за полярным кругом в закрытом городе, – оно совсем разное", – сказал Томенко на открытии писательской конференции в Барнауле.

Собака

Однажды глава региона рассказал, что повторения ради читает стихи собаке, когда гуляет с ней. Восьмилетний джек-рассел-терьер Крош, должно быть, умный пес.

Внешний вид

Виктор Томенко всегда подтянутый и стройный. Поэтому отлично выглядит не только в костюме, но и в джинсах, мокасинах, рубашке поло. Губернатора часто можно встретить в одежде в стиле сasual.

Соцсети

Глава региона имеет очень популярную страничку в Instagram. Говорит, что часто отвечает сам. Через эту соцсеть он получает множество жалоб и обращений.

"Посты пишу сам, нечасто, но стараюсь интересное, в "личку" я не отвечаю. Если начну работать со всеми вопросами как с обычными, то утону в них. Но важные, конечно, вижу и отдаю в работу министерствам", – отметил однажды Томенко в интервью.

Селфи

Кто имеет селфи с экс-губернатором Алтайского края Александром Карлиным, отзовитесь? Если такие и есть, то единицы. Фото же с Томенко есть у многих. Он совершенно открыт для предложений сделать с ним фото, всегда улыбается в камеру и выглядит уверенно.

В толпе

А еще глава региона не стесняется находиться в толпе людей и не считает зазорным это делать. Например, салют в честь дня города он смотрел на ступеньках театра драмы. Конечно, в окружении чиновников, но вокруг – обычные горожане.