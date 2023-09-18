"Клянусь служить народу". Томенко вступил в должность губернатора Алтайского края

Виктор Томенко вступил в должность губернатора Алтайского края, торжественная церемония инаугурации проходит 18 сентября в Алтайском государственном театре драмы имени Василия Шукшина.

На церемонии инаугурации присутствуют полпред президента России в СФО Анатолий Серышев, депутаты Госдумы и АКЗС, главы муниципальных образований и руководители представительных органов, предприятий, организаций, учреждений края, представители судейского сообщества, духовенства, политических партий и общественных организаций.

"Сегодня Виктор Петрович Томенко вступил в должность. Он одержал убедительную победу на выборах. Это говорит о том, что жители Алтайского края высоко оценили его работу на посту губернатора и принимают заданный им курс. Виктора Петровича поддерживают президент России Владимир Владимирович Путин, федеральные министры. Недавно мы все увидели это. Уверен, что эта поддержка поможет в дальнейшем развитии экономики и социальной сферы нашего края. Впереди у губернатора пять лет напряженной и ответственной работы на благо Алтайского края. Задача депутатского корпуса – создавать законодательные условия, в которых эта работа будет максимально эффективной", - отметил депутат АКЗС Максим Банных.