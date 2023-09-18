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"Клянусь служить народу". Томенко вступил в должность губернатора Алтайского края

Глава региона пообещал добросовестно исполнять возложенные на него обязанности

18 сентября 2023, 11:42, ИА Амител

Виктор Томенко вступил в должность губернатора Алтайского края, торжественная церемония инаугурации проходит 18 сентября в Алтайском государственном театре драмы имени Василия Шукшина.

"Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности губернатора Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав (Основной Закон) Алтайского края и законы Алтайского края", – сказал Томенко во время вступления в должность главы региона.

На церемонии инаугурации присутствуют полпред президента России в СФО Анатолий Серышев, депутаты Госдумы и АКЗС, главы муниципальных образований и руководители представительных органов, предприятий, организаций, учреждений края, представители судейского сообщества, духовенства, политических партий и общественных организаций.

"Сегодня Виктор Петрович Томенко вступил в должность. Он одержал убедительную победу на выборах. Это говорит о том, что жители Алтайского края высоко оценили его работу на посту губернатора и принимают заданный им курс. Виктора Петровича поддерживают президент России Владимир Владимирович Путин, федеральные министры. Недавно мы все увидели это. Уверен, что эта поддержка поможет в дальнейшем развитии экономики и социальной сферы нашего края. Впереди у губернатора пять лет напряженной и ответственной работы на благо Алтайского края. Задача депутатского корпуса – создавать законодательные условия, в которых эта работа будет максимально эффективной", - отметил депутат АКЗС Максим Банных.

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Виктор Томенко выборы губернатора Алтайского края
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Комментарии 3

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Реzидент

13:50:13 18-09-2023

Поздравляем В.П.Томенко!

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Гость

13:54:49 18-09-2023

А какие у него обязанности? Разговоры разговаривать и поручения давать? Поистине тяжкое бремя. Как он на второй срок согласился, ума не приложу...

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Гость

14:22:12 18-09-2023

Гость (13:54:49 18-09-2023) Как он на второй срок согласился, ума не приложу... А у него выбора не было!!! Это же проездной билет до назначения выше в Москву!?

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