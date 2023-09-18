В Алтайском крае "новый" губернатор. Фото с церемонии инаугурации Виктора Томенко

Мероприятие прошло в Алтайском государственном театре драмы имени Василия Шукшина

18 сентября 2023, 12:05, ИА Амител

































































































































































































Виктор Томенко вступил в должность губернатора Алтайского края / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Виктор Томенко 18 сентября вступил в должность губернатора Алтайского края. Как прошла торжественная церемония инаугурации – в фоторепортаже amic.ru.

Напомним, мероприятие состоялось в Алтайском государственном театре драмы имени Василия Шукшина. На церемонии присутствовали полпред президента России в СФО Анатолий Серышев, депутаты Госдумы и АКЗС, главы городов и районов, руководители предприятий и учреждений края, представители политических партий и общественных организаций.

Томенко при вступлении в должность поклялся верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на него обязанности губернатора Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека.