В Алтайском крае "новый" губернатор. Фото с церемонии инаугурации Виктора Томенко
Мероприятие прошло в Алтайском государственном театре драмы имени Василия Шукшина
18 сентября 2023, 12:05, ИА Амител
Виктор Томенко 18 сентября вступил в должность губернатора Алтайского края. Как прошла торжественная церемония инаугурации – в фоторепортаже amic.ru.
Напомним, мероприятие состоялось в Алтайском государственном театре драмы имени Василия Шукшина. На церемонии присутствовали полпред президента России в СФО Анатолий Серышев, депутаты Госдумы и АКЗС, главы городов и районов, руководители предприятий и учреждений края, представители политических партий и общественных организаций.
Томенко при вступлении в должность поклялся верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на него обязанности губернатора Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека.
"Сегодня Виктор Петрович Томенко вступил в должность. Он одержал убедительную победу на выборах. Это говорит о том, что жители Алтайского края высоко оценили его работу на посту губернатора и принимают заданный им курс. Виктора Петровича поддерживают президент России Владимир Владимирович Путин, федеральные министры. Недавно мы все увидели это. Уверен, что эта поддержка поможет в дальнейшем развитии экономики и социальной сферы нашего края. Впереди у губернатора пять лет напряженной и ответственной работы на благо Алтайского края. Задача депутатского корпуса – создавать законодательные условия, в которых эта работа будет максимально эффективной", - отметил депутат АКЗС Максим Банных.
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