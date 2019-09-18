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Священники призвали пересмотреть приговоры за несогласованные митинги в Москве

, ИА "Амител"
Некоторые в РПЦ недоумевают над приговорами "гораздо более мягкими" за более тяжкие преступления
Священники надеются, что задержанные окажутся на свободе в ближайшее время / Фото: pravdamira.ru

Священники надеются, что задержанные окажутся на свободе в ближайшее время / Фото: pravdamira.ru

Несколько десятков священников РПЦ в открытом письме, опубликованном на портале "Правмир", призвали пересмотреть приговоры, вынесенные судом участникам несогласованных акций в Москве, сообщает РИА "Новости".

"Исполняя пастырский долг печалования о заключенных, мы, священники Русской православной церкви, каждый от своего имени, считаем своим долгом выразить убеждение в необходимости пересмотра судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду фигурантов", – говорится в отрытом письме.

В пример приводится Константин Котов, который, по мнению священников, "не совершая никаких насильственных действий ни в отношении представителей власти, ни других граждан, был подвергнут беспрецедентно жестокому наказанию". Он был осужден на четыре года.

Священники недоумевают над другими приговорами судов "гораздо более мягкими", которые были вынесены обвиняемым в гораздо более тяжких преступлениях.

"Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и "массовый беспорядок", – подчеркивают священники в своем письме.

"Надеемся, что с фигурантов дела, которые ожидают суда и не обвиняются в насильственных действиях, будут сняты обвинения, и они окажутся на свободе в ближайшее время", – заключают авторы письма.

Это письмо прокомментировал зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, отметив, что данное обращение скорее "политическая декларация", которой можно только бороться с властью, а не преображать мир на началах истины Христовой.

Напомним, несогласованные митинги проходили в Москве с середины июля. Жители столицы были возмущены регистрацией кандидатов в депутаты Мосгордумы. За нарушения в общей сложности задержаны около 1,7 тыс. человек. Были возбуждены уголовные дела. Несколько человек уже получили тюремные сроки.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

18.09.2019 15:15
- гость -

Не верь глазам своим - если ты видишь как группа экипированных людей без опознавательных знаков больше похожих на бандитов чем на правоохранителей, нападает на молодого человека и избивает его, то оказывается это он бандит - которого нужно изолировать от общества на 3,5 года....

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