"Легко отделался": Ургант высмеял приговор Устинову

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале высмеял судебное дело актера Павла Устинова, которого приговорили к лишению свободы за сопротивление при задержании на несанкционированном митинге.
"Павла осудили на 3,5 года колонии за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, в результате которого один из сотрудников получил вывих плеча, – пошутил Ургант. – И надо сказать, это он еще легко отделался. Как он живой ушел оттуда?".
Он напомнил, что "взвешенное" решение суда всколыхнуло общественность, и коллеги по цеху массово выкладывали обращения в поддержку Устинова.
"Так на чьей стороне правда? Могут ли актеры таким вот образом привлекать внимание прежде всего к себе в поисках вот этой дешевой популярности или работающая как часы вот уже лет 100 судебная система могла дать свой первый сбой?" – задался вопросом юморист.
Телеведущий также обратил внимание на фамилию судьи, который разобрался во всех нюансах дела всего за восемь часов и вынес "четкое и обдуманное решение".
"Судья Криворучко… Пока вроде все нормально…" – задумался Ургант.
Он уточнил, что судья отказался смотреть видео момента задержания с камер, которые "гуляют" по интернету, ограничившись просмотром записей городских уличных камер. Затем на экран вывели отрывок поставившего рекорд по дислайкам клипа Тимати и Гуфа "Москва".
"Можно ли винить человека, что после просмотра такого видео он отказался смотреть остальные видео? Конечно нет, понять его можно", – пошутил Ургант.
Комментарии
смысл смотреть это видео задержания ? задержали то не просто так, а то что как экстремист себя вел.
Шут, кто он такой что бы его мнение транслировалось по тв....
смысл смотреть это видео задержания ? задержали то не просто так, а то что как экстремист себя вел.
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стоишь, втыкаешься в телефон - экстремист?
16.19
Переобувайся, Маня, даже Соловьёв поддержал Павлика.
18.09.2019 16:19
- гость -
Не смотрел, но осуждаю. Лицемерные лизоблюды всегда были в цене у любой политической партии.
да, у поварят подгорает, сыпятся дела одно за другим
-гость- 16:36
это тормоз, он немного запаздывает lol
Хотел в Алма-Ату — приехал в Воркуту.
Строгал себе лапту, а записали в хор.
Хотелось «Беломор» — в продаже только «Ту»
Хотелось телескоп — а выдали топор.
Хотелось закурить — но здесь запрещено.
Хотелось закирять — но высохло вино.
Хотелось объяснить — сломали два ребра.
Пытался возразить, но били мастера.
Хотелось одному — приходится втроем.
Надеялся уснуть — командуют: «Подъем!»
Хотелось полететь — приходится ползти.
Старался доползти — застрял на полпути.
Ворочаюсь в грязи. А если встать, пойти?
За это мне грозит от года до пяти.
Хотелось закричать — приказано молчать.
Попробовал ворчать — но могут настучать.
Хотелось озвереть, кусаться и рычать.
Пытался умереть — успели откачать.
Могли и не успеть. Спасибо главврачу
За то, что ничего, теперь я не хочу.
Психически здоров. Отвык и пить, и есть.
Спасибо же тебе, - Палата номер шесть!
Александр Башлачев (СашБаш)
Навальняши, а слабо вам вместо истерек в интернете организовать митинг в поддержку невинноосужденого?
8.09.2019 17:01
- гость
Человек без Морального Облика!!!
18.09.2019 17:07
- гость -
И это все на что вы, ссыкуненок, способны? Ожидаемо. Орать в интернете это же не самому что то делать.
За любку соболь парень будет зону топтать.