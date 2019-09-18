"Легко отделался": Ургант высмеял приговор Устинову

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале высмеял судебное дело актера Павла Устинова, которого приговорили к лишению свободы за сопротивление при задержании на несанкционированном митинге.

"Павла осудили на 3,5 года колонии за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, в результате которого один из сотрудников получил вывих плеча, – пошутил Ургант. – И надо сказать, это он еще легко отделался. Как он живой ушел оттуда?".

Он напомнил, что "взвешенное" решение суда всколыхнуло общественность, и коллеги по цеху массово выкладывали обращения в поддержку Устинова.

"Так на чьей стороне правда? Могут ли актеры таким вот образом привлекать внимание прежде всего к себе в поисках вот этой дешевой популярности или работающая как часы вот уже лет 100 судебная система могла дать свой первый сбой?" – задался вопросом юморист.

Телеведущий также обратил внимание на фамилию судьи, который разобрался во всех нюансах дела всего за восемь часов и вынес "четкое и обдуманное решение".

"Судья Криворучко… Пока вроде все нормально…" – задумался Ургант.

Он уточнил, что судья отказался смотреть видео момента задержания с камер, которые "гуляют" по интернету, ограничившись просмотром записей городских уличных камер. Затем на экран вывели отрывок поставившего рекорд по дислайкам клипа Тимати и Гуфа "Москва".

"Можно ли винить человека, что после просмотра такого видео он отказался смотреть остальные видео? Конечно нет, понять его можно", – пошутил Ургант.