Средняя зарплата на Алтае снизилась на 5%, но выросла по сравнению с прошлым годом

Средняя номинальная зарплата в Алтайском крае упала на 5% по итогам июля и составила 27 612 рублей, при этом размер реальной зарплаты не указан, пишет "Политсибру" со ссылкой на данные Алтайкрайстата.
По данным ведомства, несмотря на небольшое падение, средние доходы жителей края за период с января по июль выросли на 8,5% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.
Средняя зарплата за семь месяцев 2019 года составила 26 728 рублей, если брать в расчет начисленную зарплату до вычета налога.
Инфляция в июле в крае составила 0,4%, за первые семь месяцев – 2,9%.
Ранее региональный Минтруд сообщил, что по всем территориям края за первое полугодие наблюдается положительная динамика средней зарплаты – 109,2% относительно аналогичного периода 2018 года.
По итогам первого месяца 2019 года средняя зарплата в Алтайском крае составила 23 941 руб.
Комментарии
Можно сравнить з/п с петровскими временами тогда мы совсем на коне а текущие данным - под конем. Доходы населения растут об этом заботится наш несменяемый "Солнышко ясное" 76% процентный.
Тем временем в РФ: российские миллиардеры увеличили свое состояние за год на 36 млрд долларов...
всё по-путински: отрицательный рост
законы физики в экономике еще никто не отменял. В одних карманах убавилось, в других - прибавилось
Сентябрь на исходе, ждем программу преодоления бедности от Топилина.
Ожидаемо. Вводят маркировку, скоро отменят ЕНВД, налоговые расходы организаций сильно вырастут, работники будут получать еще меньше.
Профицит бюджета в РФ вырастет, у депутатов в Москве зарплата снова увеличится, они будут тащить повышение средней зарплаты по всей стране.
20.09.2019 11:32
- гость - законы физики в экономике еще никто не отменял. В одних карманах убавилось, в других - прибавилось
Какая-то чекистская логика! В случаи правильной организации труда доход может расти у всех, при росте экономики. А у Вас получается: отнять и поделить.