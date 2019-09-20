Средняя зарплата на Алтае снизилась на 5%, но выросла по сравнению с прошлым годом

Средняя номинальная зарплата в Алтайском крае упала на 5% по итогам июля и составила 27 612 рублей, при этом размер реальной зарплаты не указан, пишет "Политсибру" со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

По данным ведомства, несмотря на небольшое падение, средние доходы жителей края за период с января по июль выросли на 8,5% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Средняя зарплата за семь месяцев 2019 года составила 26 728 рублей, если брать в расчет начисленную зарплату до вычета налога.

Инфляция в июле в крае составила 0,4%, за первые семь месяцев – 2,9%.

Ранее региональный Минтруд сообщил, что по всем территориям края за первое полугодие наблюдается положительная динамика средней зарплаты – 109,2% относительно аналогичного периода 2018 года.

По итогам первого месяца 2019 года средняя зарплата в Алтайском крае составила 23 941 руб.