Шаман Габышев после общения с психиатром призвал страну к миру и спокойствию

Александр Габышев, отправившийся пешком с Дальнего Востока в Москву, чтобы "изгнать" президента Владимира Путина из Кремля, дал первое короткое интервью после задержания и общения с психиатром.

Он рассказал, что с ним хорошо обращаются. "Шаман-воин" (как он сам себя именует) заявил, что он подружился с "отличными ребятами", которые его задержали.

Затем он побеседовал с врачом психиатрической больницы и сотрудниками правоохранительных органов, которые, по его словам, действовали "исключительно в рамках законности". Габышев заверил общественность, что его отпускают домой, чтобы "передохнуть с родными".

Он обратился к своим сторонникам с призывом последовать своему примеру и отдохнуть.

"На время следственных мероприятий, на время судебных разбирательств я призываю своих сторонников, мой отряд, отдохнуть. Отдохните, ребята. Все нормально. Ждем дальнейших событий. Отдыхайте. Можете дома отдохнуть, — обратился Габышев. — И всех призываю моих сторонников успокоиться. Со мной все нормально. Пусть будет мир и покой на время этих действий – следственных, судебных. Пусть все пойдет по законному руслу. На это время я вас призываю к миру и спокойствию. Да и всю страну призываю".