Шамана, который пешком шел в Москву "изгонять" Путина, задержали полицейские

Александра Габышева – "шамана", который идет "изгонять" из кремля Владимира Путина, задержали на границе с Иркутской областью, сообщает "Коммерсантъ".
За мужчиной приехали два автобуса полиции и увезли его в сторону Улан-Удэ. По информации издания, на него могут завести уголовное дело.
Габышев идет в Москву пешком. На тележке он везет юрту, печку, одежду и провиант. До столицы он планировал дойти в 2021 году. В пути к "шаману" присоединяются другие люди. Некоторые на время, а некоторые идут с ним постоянно. У группы появились автомобили, на которых они планировали везти вещи, но их забрали на штрафстоянку ГИБДД.
В Улан-Удэ Габышева встретила группа других шаманов из религиозной организации.
Комментарии
У кого то жим жим произошел
Сейчас сошьют дело о незаконной организации митинга и шествия, добавят экстремизм, при обыске найдут запрещенную литературу, связь с ИГИЛ, незаконное хранение оружия, организация бандформирования и по этапу "белый Пойгин" пойдет к Устинову, в лагеря...
А фильм то с Евдокимовым, "Не послать ли нам гонца", почти пророческим стал.
господи,два автобуса за одним человеком.........
Боятся то сильно! Что мог один человек дойдя до Москвы через 2 года, а тут автобусы с ОМОНом, крутизна трусости.
Хорошо что начали отлавливать этих бесноватых, а некоторых полезно присаживать, чтоб другим борцунам неповадно было. Кто хочет "тоталитарный режим" - тот его и получит.
Да пока он дойдет с ним будет народу с население Барнаула уже, любой поп позавидовал бы крестному ходу. Поэтому надо было брать пока еще не поздно, пока единомышленников маловато. А то и 2 автобусов с полицией будет мало.
беспредел
19.09.2019 13:14
М
а вы значит не бесноватый?
19.09.2019 13:14
М
в психдиспансере сёдне день открытых дверей, или поцыэнтам планшэты выдали?
пошаманили бы чтоб два автобуса полиции обосрались....и шли бы дальше...если настоящий шамнан
13:07, ну да, это когда им звонишь по вызову на происшествие, то в трубке: "вы 25-й в очереди, оставайтесь на линии". А как шамана, так целый автобус подогнали...
прикольнА...
вот это власть обгадилась... и это он ещё до середины РФ не дошел!!!!
ближе к Уралу ваащеб ракетами обстреляли...
Жаль, что образованные , целеустремленные и здравомыслящие люди, не способны на социальную активность. Вот под пивас побухтеть или в интернете, запросто. А так молодец чел. Как ни крути это ПОСТУПОК !
М 13:14
криворучка? вы?
На истерику похоже. А это очень плохо, видимо там совсем беда.
у дедушки стул испортился что ль?
Эта власть подобным беспределом разжигает такую ненависть к себе, что, видимо скоро ей не поздоровится за этот экстремизм.
М, что там путин?.. не придумал ещё как центробанк национализмровать? Ему ещё лет 20 надо? Когда в стране будет новый справедливый суд - дадут!
значит действительно испугался магии наш сказочный
Власть боится и это сама показывает!
молодец,мужик
«Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием, — рассказал в ютуб-канале шамана один из его сторонников Виктор Егоров, который находился вместе с ним в лагере. — Они быстро окружили наш лагерь и прямо к палатке шамана. Их было несколько десятков человек на многих машинах. Ворвались и повалили его на землю большой толпой».(с)
"...У нападавших были автоматы и дубинки. Габышева поволокли в машину, рассказал очевидец: «Мы спрашивали: кто старший, что происходит?» Но никто не ответил и не показал никаких документов."(с)
Так действуют бандиты или фашисты?
Кто-то сильно испугался. По сути вреда никакого, только пиар.
19.09.2019 14:54
- гость -
А мне кажется он смог бы нечисть выгнать, уж больно красиво говорил, да и честно в добрые сказки верить хочется