Шамана, который пешком шел в Москву "изгонять" Путина, задержали полицейские

Александра Габышева – "шамана", который идет "изгонять" из кремля Владимира Путина, задержали на границе с Иркутской областью, сообщает "Коммерсантъ".

За мужчиной приехали два автобуса полиции и увезли его в сторону Улан-Удэ. По информации издания, на него могут завести уголовное дело.

Габышев идет в Москву пешком. На тележке он везет юрту, печку, одежду и провиант. До столицы он планировал дойти в 2021 году. В пути к "шаману" присоединяются другие люди. Некоторые на время, а некоторые идут с ним постоянно. У группы появились автомобили, на которых они планировали везти вещи, но их забрали на штрафстоянку ГИБДД.

В Улан-Удэ Габышева встретила группа других шаманов из религиозной организации.