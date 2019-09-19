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Новости

Шамана, который пешком шел в Москву "изгонять" Путина, задержали полицейские

, ИА "Амител"
За мужчиной приехали два автобуса полиции
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Александра Габышева – "шамана", который идет "изгонять" из кремля Владимира Путина, задержали на границе с Иркутской областью, сообщает "Коммерсантъ"

За мужчиной приехали два автобуса полиции и увезли его в сторону Улан-Удэ. По информации издания, на него могут завести уголовное дело.

Габышев идет в Москву пешком. На тележке он везет юрту, печку, одежду и провиант. До столицы он планировал дойти в 2021 году. В пути к "шаману" присоединяются другие люди. Некоторые на время, а некоторые идут с ним постоянно. У группы появились автомобили, на которых они планировали везти вещи, но их забрали на штрафстоянку ГИБДД. 

В Улан-Удэ Габышева встретила группа других шаманов из религиозной организации. 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

19.09.2019 12:51
- гость -

У кого то жим жим произошел

19.09.2019 12:57
- гость -

Сейчас сошьют дело о незаконной организации митинга и шествия, добавят экстремизм, при обыске найдут запрещенную литературу, связь с ИГИЛ, незаконное хранение оружия, организация бандформирования и по этапу "белый Пойгин" пойдет к Устинову, в лагеря...
А фильм то с Евдокимовым, "Не послать ли нам гонца", почти пророческим стал.

19.09.2019 13:07
Ируся

господи,два автобуса за одним человеком.........

19.09.2019 13:07
Гость

Боятся то сильно! Что мог один человек дойдя до Москвы через 2 года, а тут автобусы с ОМОНом, крутизна трусости.

19.09.2019 13:14
М

Хорошо что начали отлавливать этих бесноватых, а некоторых полезно присаживать, чтоб другим борцунам неповадно было. Кто хочет "тоталитарный режим" - тот его и получит.

19.09.2019 13:17
- гость -

Да пока он дойдет с ним будет народу с население Барнаула уже, любой поп позавидовал бы крестному ходу. Поэтому надо было брать пока еще не поздно, пока единомышленников маловато. А то и 2 автобусов с полицией будет мало.

19.09.2019 13:31
- гость -

беспредел

19.09.2019 13:32
- гость -

19.09.2019 13:14
М

а вы значит не бесноватый?

19.09.2019 13:36
месный

19.09.2019 13:14
М

в психдиспансере сёдне день открытых дверей, или поцыэнтам планшэты выдали?

19.09.2019 13:48
влад

пошаманили бы чтоб два автобуса полиции обосрались....и шли бы дальше...если настоящий шамнан

19.09.2019 13:48
- гость -

13:07, ну да, это когда им звонишь по вызову на происшествие, то в трубке: "вы 25-й в очереди, оставайтесь на линии". А как шамана, так целый автобус подогнали...

19.09.2019 13:51
- гость -

прикольнА...
вот это власть обгадилась... и это он ещё до середины РФ не дошел!!!!
ближе к Уралу ваащеб ракетами обстреляли...

19.09.2019 14:01
iOne

Жаль, что образованные , целеустремленные и здравомыслящие люди, не способны на социальную активность. Вот под пивас побухтеть или в интернете, запросто. А так молодец чел. Как ни крути это ПОСТУПОК !

19.09.2019 14:05
-гость-

М 13:14
криворучка? вы?

19.09.2019 14:07
- гость -

На истерику похоже. А это очень плохо, видимо там совсем беда.

19.09.2019 14:10
гость

у дедушки стул испортился что ль?

19.09.2019 14:16
- гость -

Эта власть подобным беспределом разжигает такую ненависть к себе, что, видимо скоро ей не поздоровится за этот экстремизм.
М, что там путин?.. не придумал ещё как центробанк национализмровать? Ему ещё лет 20 надо? Когда в стране будет новый справедливый суд - дадут!

19.09.2019 14:25
- гость -

значит действительно испугался магии наш сказочный

19.09.2019 14:29
- гость -

Власть боится и это сама показывает!

19.09.2019 14:38
- гость -

молодец,мужик

19.09.2019 14:45
- гость -

«Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием, — рассказал в ютуб-канале шамана один из его сторонников Виктор Егоров, который находился вместе с ним в лагере. — Они быстро окружили наш лагерь и прямо к палатке шамана. Их было несколько десятков человек на многих машинах. Ворвались и повалили его на землю большой толпой».(с)

19.09.2019 14:46
- гость -

"...У нападавших были автоматы и дубинки. Габышева поволокли в машину, рассказал очевидец: «Мы спрашивали: кто старший, что происходит?» Но никто не ответил и не показал никаких документов."(с)

19.09.2019 14:46
- гость -

Так действуют бандиты или фашисты?

19.09.2019 14:54
- гость -

Кто-то сильно испугался. По сути вреда никакого, только пиар.

19.09.2019 14:59
- гость -

19.09.2019 14:54
- гость -
А мне кажется он смог бы нечисть выгнать, уж больно красиво говорил, да и честно в добрые сказки верить хочется

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