Собравшегося "изгонять" Путина шамана отправили в психбольницу

Александр Габышев, именующий себя шаманом, отправлен на обследование в психиатрическую больницу в Якутии, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
"В случае если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь", – уточнил представитель ведомства.
Ему предстоит побеседовать с психиатрами республиканской психбольницы, которые впоследствии вынесут вердикт о его психическом здоровье.
Габышев получил широкую известность, когда собрал свои вещи, погрузил их в тележку и пешком отправился в направлении Москвы, чтобы "изгнать из Кремля" президента страны Владимира Путина.
Путешественник намеревался дойти до столицы России к 2021 году. Но на деле ему удалось добраться только до соседнего региона. Там мужчину встретили два автобуса полиции и увезли его.
Комментарии
куда ты катишься, Раша?
На каком основании? Просто решили и отправили?
Инакомыслие - сразу в психушку либо на нары на 3,5 года.
И что дальше Сонлцеликий делать будет у нас столько заведений нет, всех не пересажать.
Судя по новостям изпужались в кремле не на шутку.
20.09.2019 16:55
- гость -
В совок.
Необходимо уточнение. Именно в андроповский совок
представляю: выходит такой шаман на красную площадь и начинает бить в бубен, что-то петь, короче изгонять, а его снимают десятки тв западных. однозначно, в психушку.
Щас проколят шамана препаратами, станет настоящим ватным патриотом
Инакомыслие - сразу в психушку
Надо было его к вам в квартиру, с бубном собаками и свитой.
А экстрасенсов с передачи почему не забирают?
жим-жим случился у властьпредержащих
шаман этот в одном их первых интервью уже говорил что в психушке лежал, вот и решил проверенным методом прибрать товарища
Хм. Вообще то шаман есть человек верующий. Шел исполнять ритуал. А его за это в психушку. Это же оскорбление чувств верующих. Это раз. И второе. Ну вот сходил бы он в московию, провел бы обряд, и что? Развернулся и ушел домой. А его в психушку. Испугались, что обряд сработает? Так кого тогда в психушку надо?
Два автобуса с полицаями. Что же, наше ''золотце'' испытывает инфернальный страх
Психиатрическая помощь в России добровольная или по суду, по Конституции.
20.09.2019 17:14
ленин папа
представляю: выходит такой шаман на красную площадь и начинает бить в бубен, что-то петь, короче изгонять, а его снимают десятки тв западных. однозначно, в психушку.
Бить в бубен Володьке)))
20.09.2019 18:04
Fkt
У кого что болит ...
Сейчас министерство любви быстро научит
РодинуВову Путина любить
Вы там бывали, раз пишете про любовь?
Его миссия — изгнать дьявола, который, по его убеждению, вселился в президента Путина. (с)
Многие,полагаю,согласятся,что есть определённая разница между тем,что пишут СМИ и той целью,которую преследовал шаман.
20.09.2019 18:12
Может быть ты там бывал и можешь опровергнуть?
CALIBR,
''гордецу бес не нужен, он сам себе - бес''
CALIBR,
''гордецу бес не нужен, он сам себе - бес''
++++++++++++
Мой пост был не о шамане,а о том,как извратили цель его "турне" СМИ.
* с другой стороны ,лет так - этак 400 назад два нижегородских мужика предприняли нечто аналогичное ,собрав на пути своего похода в Кремль для изгнания нечисти , ополчение с вилами и батогами. Изгнали,кстати,на раз-два. Им даже памятник стоит и в 2004 году учреждён праздник -"День народного единства" называется. Как раз в аккурат в начальный период возвышения скрепности и духовности нашей над прочим Миром.
Минин и Пожарский их фамилии.