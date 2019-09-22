Маньяка разыскивают в Славгороде. Уже два дня мужчина нападает на детей и взрослых

В Славгороде завелся насильник, совершивший четыре нападения за два дня, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Мужчина нападает на детей и взрослых в вечернее время. Произошло уже четыре нападения: возле школы №10 была попытка изнасилования, возле "Тугарина" (видео нападения с камеры), напротив "Искры" напали на женщину 60 лет, и она сильно укусила нападавшего. Все случаи произошли с 21 до 23 часов.

Полицейские ищут маньяка и составили фоторобот. Разыскивается мужчина возрастом 18-25 лет, европейской внешности, ростом около 162-165 см, плотного телосложения. Цвет волос темный, короткая небрежная челка. Лицо худощавое со скулами. Глаза темного цвета. Был одет в куртку черного цвета с капюшоном, штаны темного цвета.