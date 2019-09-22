"Дал по роже": священник РПЦ рассказал, как отучить ребенка ругаться матом

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал способ, который поможет отучить ребенка ругаться матом, радиостанция "Говорит Москва".

Смирнов пообщался с воспитанниками детского дома "Павлин". Отвечая на вопрос, как отучиться сквернословить, он рассказал, как однажды один из воспитанников выругался при нем матом.

"Я ему дал по роже, вот он уже пять лет не ругается", — назвал Смирнов чудодейственный способ.

По его словам, этот способ — самый эффективный, но лучше обойтись без него.

Священник подчеркнул, что гораздо важнее, чтобы человек сам старался контролировать свою речь, а не делал этого из-за чувства страха.