Дебош Максима Аверина и его директора в самолете попал на камеры видеонаблюдения

Дебош Максима Аверина и его директора Николая Коренева записали камеры видеонаблюдения в самолете. Запись опубликовал Пятый канал.

Директор актера, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал нецензурно выражаться в адрес экипажа и не выполнял их требования. В какой-то момент к нему на помощь пришел Аверин.

На заслуженного артиста России был составлен протокол. За хулиганство ему выписали штраф в 500 рублей.

Позже актер обратился к своим фанатам в социальных сетях и попросил не переживать за него.